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06
Ср., трав.
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Трансормація Бізнесу

США розширюють допомогу Україні у боротьбі з COVID-19

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Зокрема, країна надасть $12,1 млн у вигляді медичної та гуманітарної допомоги

Cполучені Штати Америки розширюють допомогу Україні у подоланні епідемії. Про це йдеться на сторінці Посольства України в США у фейсбук.

Згідно з повідомленням, через Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) за програмою «International Disaster Assistance» Україні буде надано $12,1 млн у вигляді медичної та гуманітарної допомоги.

«Кошти спрямовуватимуться на покращення можливостей місцевих установ охорони здоров'я у наданні допомоги хворим та протидії подальшому поширенню COVID-19», — сказано у повідомленні.

Відзначається також, що фінансування допоможе пом'якшити вторинні наслідки, такі як втрата засобів для існування та нестача громадських послуг для найбільш вразливих верств населення, включаючи громади, на які вплинув конфлікт на сході України.

Також виділяється $2,4 млн гуманітарної допомоги через Державний департамент США за програмою «Migration and Refugee Assistance» для підтримки найбільш уразливих верств населення під час пандемії.

США міжнародна допомога гумдопомога коронавірус