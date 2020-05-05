Випуск Україною єврооблігацій у 2019 році визнали транзакцією року в Європі

Їх розміщення стало поверненням України на ринок запозичень у євро після 15-річної паузи

Міжнародне видання The Banker, у своєму щорічному огляді найкращих транзакцій року в Європі, визнало повернення України на зовнішні ринки запозичень в євро в червні минулого року найкращою транзакцією 2019 року серед суверенних емітентів, національних організацій та агенцій, повідомляє прес-служба Міністерства фінансів України.

У червні 2019 року Україна здійснила розміщення єврооблігацій обсягом 1 мільярд євро з кінцевим строком погашення 20 червня 2026 року. Транзакція викликала величезний інтерес зі сторони міжнародних інвесторів: попит на новий випуск єврооблігацій досяг 6 мільярдів євро. Це дозволило суттєво зменшити вартість запозичення від початкової ставки купону 7,125% до 6,75%.

BNP Paribas та Goldman Sachs International виступили у якості організаторів транзакції.

Нагадаємо, у червні 2019 року Україна повернулася на ринок євро із першим випуском євробондів вперше за 15 років. Тоді їх придбали 212 інвестиційних фондів з 25 країн світу. Залучені таким чином кошти будуть спрямовані на фінансування державного бюджету.

У 2018 році Видання Global Capital визнало повернення України на зовнішні ринки запозичень в вересні 2017 року найкращою транзакцією 2017 року в регіоні Центральна та Східна Європа, Близький Схід та Африка. В 2019 році Україна зайняла друге місце в категорії «Найбільш вражаючий емітент з регіону СНД та колишніх членів СНД» видання Global Capital, а Юрій Буца, Урядовий уповноважений з питань управління державним боргом, отримав нагороду та зайняв третє місце в номінації «Найбільш видатний представник держави, відповідальний за залучення капіталу в регіоні Центрально-Східної Європи».