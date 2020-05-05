МОЗ допоможе виробникам засобів індивідуального захисту пройти міжнародну сертифікацію

На сьогоднішній день в Україні немає сертифікованого виробництва медичних костюмів для безпечної роботи з хворими на COVID-19

Міністерство охорони здоров’я готове максимально допомагати українським виробникам засобів індивідуального захисту та медичного обладнання, повідомляє Урядовий портал.

Для цього МОЗ проведе консультації з вітчизняними виробниками щодо можливого переоснащення підприємств – щоб українська продукція відповідала всім вимогам та світовим нормам сертифікації.

«Я вже дав доручення своїй заступниці Світлані Шаталовій провести консультації з нашими виробниками: скільки їм потрібно часу на переоснащення та яка допомога від держави. Потім із конкретними пропозиціями ми звернемося до Мінекономрозвитку і вже на їхній базі створимо відповідну робочу групу, щоб запустити виробництво необхідних медичних виробів саме в Україні», — повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

За його словами, найбільш актуальними зараз є засоби індивідуального захисту. Зокрема, потрібно вирішити питання виробництва костюмів біологічного захисту – зараз в Україні немає сертифікованого виробництва костюмів, які мають використовуватися медиками для безпечної роботи з хворими на COVID-19.

«Держава буде допомагати. Ми знаємо критерії якості цих засобів, а також, скільки і куди їх потрібно поставити», — підкреслив Максим Степанов.

Нагадаємо, минулого тижня Уряд виділив кошти на закупівлю близько 200 апаратів штучної вентиляції легень українського виробництва для наших медичних закладів.