Легку промисловість чекають найважчі часи – Соколовський

За відчуттями українського бізнесу, спад економіки в країнах Європи та Америки буде значним – втрати ВВП складуть 3-10% в залежності від країни. А в Україні падіння буде ще глибшим.

Про це під час сьомої зустрічі «БрейнШторм марафон» повідомив засновник групи компаній «Текстиль-Контакт», президент Всеукраїнського об'єднання роботодавців легкої промисловості Олександр Соколовський.

«За минулий місяць валовий виторг у багатьох підприємств легкої промисловості склав 50% від аналогічного показника минулого року і це в кращих випадках», – зазначив пан Соколовський.

При цьому затрати підприємств залишилися на попередньому рівні. Не багатьом вдається домовитися про зниження оренди. Власник ГК «Текстиль-Контакт» розповів, що орендодавці неохоче йдуть назустріч бізнесу в переговорах щодо зниження орендних ставок. Зокрема, компанії вдалося отримати деякі знижки на приміщення, які знаходяться в торгових центрах, але ніхто не йде «нульову оренду».

«Ми очікуємо на серйозне зубожіння населення. Навіть коли в другій половині року карантин відмінять і все відчиниться, то люди все одно купуватимуть найнеобхідніші речі, – зазначає пан Соколовський. – Тому, легку промисловість чекають найважчі часи».

Аналогічна ситуація складається і в європейських країнах – там також очікується величезний спад споживання продукції легкої промисловості. А це відповідно відіб’ється на багатьох українських швейних фабриках. Сьогодні, 75% швейного виробництва в Україні працює на давальницьких схемах на захід. Більшість з них, за словами пана Соколовського, вже втратили свої замовлення. Він також розповів про втрати ГК «Текстиль Контакт». Зокрема, «злетіло» дуже вигідне замовлення на Ізраїль, над яким фахівці компанії працювали більше двох місяців. «В середині березня ізраїльський контракт був на етапі підписання, а потім відтермінувався на тиждень і згодом взагалі «злетів», – розповідає пан Соколовський. – Я не впевнений, що такі контракти нам взагалі вдасться відновити або частково підтвердити».

Окрім того, є і оптимістичні бачення. Великі побоювання сьогодні уряди різних країн очікують щодо Китаю. Йдеться про припинення постачання чи нетарифні обмеження постачання продукції із Піднебесної. Тому, за порадою пана Соколовського, українським виробникам треба скористатися можливістю і використати українські переваги (вигідне географічне становище України, технологічну оснащеність виробництв та велику кількість кваліфікованих кадрів).

«Виробникам потрібно дивиться, де можна відкривати нові виробництва з метою заміщення китайських товарів легкої промисловості (і не тільки – ред.), які зараз постачаються в країни Європи та США. Але, в першу чергу, потрібно робити імпортозаміщення китайської та турецької продукції для українського ринку», – радить пан Соколовський.

Я якості стимулів для бізнесу мають відбутися послаблення фіскального та регуляторного пресу, а також спрощення деяких процедур. Це дозволить значно покращити бізнес-клімат та знизити собівартість готової продукції.

Нагадуємо, що Журнал «Бізнес» та співінвестори платформи БІЗНЕС 100 проводять серію онлайн-стрімів «БрейнШторм марафон» з загальною темою «Бізнес відродження. Економіка МАЙБУТНЬОГО».

Це цикл розмов про трансформаційні стратегії та ідеї з власниками бізнесу. Кожен раз тема буде окремою, але так чи інакше вона торкнеться питань, які сьогодні хвилюють суспільство.

Трансляція відбуватиметься кожного робочого дня з 11:00 до 11:30

Зустрічі в рамках марафону модерує Володимир Чеповий, співзасновник та шеф-редактор журналу БІЗНЕС.

Місце зустрічі: YouTube-канал Журналу «БІЗНЕС».

Переглянути попередні ефіри марафону можна тут: