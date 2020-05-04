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Конституційний суд отримав подання з вимогою визнати закон про землю неконституційним

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Його подали 48 народних депутатів України

4 травня до Конституційного Суду України надійшло конституційне подання 48 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо умов обігу земель сільськогосподарського призначення» та окремих положень Земельного кодексу України, повідомляє відділ комунікацій Конституційного Суду України та правового моніторингу.

Зокрема, автори подання вважають, що оспорюваний Закон не відповідає низці статей Конституції України.

Депутати просять відкрити конституційне провадження та визнати низку положень закону про землю такими, що не відповідають статтям Конституції.

Уповноваженими представниками нардепів у поданні зазначені нардепи від фракції політичної партії «Батьківщина» Юлія Тимошенко та Сергій Власенко.

З повним текстом конституційного подання можна ознайомитися на офіційному вебсайті Суду в рубриці «На розгляді Суду».

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