Засновник групи компаній АВТОСТРАДА долучився до спільноти БІЗНЕС100

Група Компаній АВТОСТРАДА — сучасне українське підприємство, профілем якого є капітальний ремонт та будівництво доріг будь-якої складності

Максим Шкіль, засновник та власник Групи компаній АВТОСТРАДА, долучився до спільноти відповідальних власників та інвесторів БІЗНЕС100. Він став 85 учасником об’єднання.

Група Компаній АВТОСТРАДА – потужне сучасне українське підприємство, в якому запроваджені всі європейські стандарти. Підприємство здійснює капітальний ремонт та будівництво доріг будь-якої складності, має власний парк нової техніки від найкращих світових виробників та сильну команда професіоналів з великим досвідом роботи в галузі.

Група Компаній АВТОСТРАДА створювалося як спільні українсько-німецькі підприємства. З перших днів роботи тут були запроваджені німецькі стандарти контролю на всіх етапах виробництва. Автопарк укомплектовано кращими зразками сучасної новітньої техніки світових виробників. Відкрито екологічно чисті асфальтні заводи, створено потужні власні виробничі бази, сформовано команду провідних та найдосвідченіших спеціалістів дорожньої галузі України

АВТОСТРАДА має сертифікат на відповідність міжнародному стандарту ISO 9001, що підтверджує високий рівень сервісу та організованості внутрішніх бізнес-процесів. Також Група Компаній є асоційованим членом AECU та найбільшої міжнародної організації у сфері будівельного консультування FIDIC.

«Бізнес зацікавлений у встановленні прозорих правил гри», – впевнений Максим Шкiль.

Нещодавний меморандум влади, Укравтодору та приватних підрядників з будівництва доріг він вважає першими кроками до цього. Співпраця стала можливою завдяки публічним зусиллям Національної асоціації дорожників України, членом якої є ГК Автострада, та інших бізнес-асоціацій по впровадженню чітких критеріїв державних закупівель при будівництві автошляхів..

«Сьогоднішні події вкотре демонструють готовність усіх учасників ринку спільно працювати у напрямку створення сильної інфраструктури країни, а значить, її економічного розвитку в цілому, — каже Максим Шкіль. — Взаємодія бізнесу в рамках БІЗНЕ100, наші спільні зусилля, будуть цьому сприяти».

Команда журналу БІЗНЕС та учасники БІЗНЕС100 закликають долучатись до своєї команди інших українських підприємців.