Чистий прибуток «Укрспирту» зріс утричі і склав 9,3 млн грн

До фінансового результату не входять дані щодо сировини для антисептиків

За перший квартал 2020 року чистий прибуток ДП «Укрспирт» склав 9,3 млн грн, що на 151% перевищує відповідний показник за аналогічний період минулого року, повідомляє прес-служба компанії.

Зазначається, що у порівнянні з тогорічним результатом за перший квартал — 3,7 млн грн — відбулося зростання у три рази.

«До такого фінансового результату призвела, зокрема, детінізація галузі. Вплинув і новий спрощений механізм купівлі спирту, який ми запровадили наприкінці березня для ФОПів та юросіб. Завдяки йому, за останні 10 днів березня були укладені 150 договорів та відвантажені 3510 літрів спирту», — повідомив в.о. директора ДП «Укрспирт» Сергій Блескун.

У ДП «Укрспирт» наголошують, що до фінансового результату не входять дані щодо сировини для антисептиків, адже її почали виробляти на заводах підприємства на початку квітня.

Також зазначається, що у першому кварталі 2020 року ДП «Укрспирт» сплатило 153, 3 млн грн податків, а у першому кварталі 2019 року – 93,2 млн грн. Тобто відбулося зростання на 64,42% порівняно з аналогічним періодом торік.

Щодо показників реалізації, то у І кварталі 2020 року державним підприємством було реалізовано 1,47 млн декалітрів спирту, а у І кварталі 2019 року — 1,15 млн декалітрів спирту. Зростання склало 28%.