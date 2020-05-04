За час карантину «Текстиль Контакт» поповнився ще однією «дочкою» – «ТК МедЗахист»

Про це під час сьомої зустрічі «БрейнШторм марафону» повідомив засновник групи компаній «Текстиль-Контакт», президент Всеукраїнського об'єднання роботодавців легкої промисловості Олександр Соколовський.

Він заявив, що ще до початку оголошення пандемії український легпром відчував прихід чергової хвилі економічної кризи, а карантин суттєво приблизив її початок. При цьому, з’явилося нерозуміння глибини падіння економіки України в цілому. Відповідно, це стимулювало компанію до змін та трансформації.

«Ми відклали виробництво базових товарів, бо фактично зупинився роздріб, і переорієнтували усі наші швейні фабрики на виготовлення захисної продукції», – розповів пан Соколовський. В такому форматі ГК «Текстиль-Контакт» працює вже півтора місяця і далі планує отримати всі сертифікати щодо відповідності захисної продукції медичним стандартам. Компанія відкрила нове підприємство «ТК МедЗахист», яке фокусується на цьому напрямку діяльності.

Зокрема, «ТК МедЗахист» вже встиг отримати банківський кредит на закупівлю найсучаснішого обладнання в Германії.

«Це обладнання дозволяє піддавати шви ультразвуковому зварюванню, що дозволяє зробити повну герметизацію захисного виробу», – розповідає пан Соколовський. І додає, що в Германії таких машин виробляється близько 400 на рік і увесь обсяг був зарезервований на ринок США. «Завдяки попередній співпраці «Текстиль Контакту» із постачальниками цього обладнання, нам вдалося замовити лінію із 12 машин і ми чекаємо на їх поставку найближчі місяці, – каже пан Соколовський. – Паралельно ми готуємо спеціальне приміщення і плануємо сертифікувати організацію цього виробництва за вимогами міжнародних медичних стандартів».

Нове виробництво товарів для медзахисту буде розраховано на два потоки. Даний парк обладнання дозволяє виготовляти 500 захисних комбінезонів на зміну. При організації роботи в дві зміни компанія планує виготовляти 24-25 тис. виробів на місяць.

«Якщо на українському ринку така продукції не буде затребувана, то пропонуватимемо її на європейський ринок, – говорить пан Соколовський.

Як раніше повідомляв БІЗНЕС, «Текстиль Контакт» планує запустити унікальне для України виробництво бавовняних тканин із антибактеріальними та антивірусними пропитками (призначені для медичних виробів)

Нагадуємо, що Журнал «Бізнес» та співінвестори платформи БІЗНЕС 100 проводять серію онлайн-стрімів «БрейнШторм марафон» з загальною темою «Бізнес відродження. Економіка МАЙБУТНЬОГО».

Це цикл розмов про трансформаційні стратегії та ідеї з власниками бізнесу. Кожен раз тема буде окремою, але так чи інакше вона торкнеться питань, які сьогодні хвилюють суспільство.

Трансляція відбуватиметься кожного робочого дня з 11:00 до 11:30

Зустрічі в рамках марафону модерує Володимир Чеповий, співзасновник та шеф-редактор журналу БІЗНЕС.

Місце зустрічі: YouTube-канал Журналу «БІЗНЕС».

Переглянути попередні ефіри марафону можна тут:

Розмова з Олександром Громико

Розмова з Русланом Савчишиним

Розмова з Романом Процаком

Розмова з Ігорем Ліскі

Розмова з Олександром Кардаковим

Розмова з Віталієм Ільченком та Олександром Кіктенком