Уся документація із землеустрою тепер погоджуватиметься онлайн

У такий спосіб вдасться зменшити затрати часу розробників та зменшити корупційні ризики

З 1 травня погодження усіх видів документації із землеустрою територіальними органами Держгеокадастру відбуватиметься за принципом екстериторіальності. Це стало можливим завдяки набуттю чинності постанови Кабміну № 208 від 3 березня 2020 року, повідомляє Урядовий портал.

Згідно з повідомленням, документація на погодження подаватиметься лише в електронній формі та через особистий кабінет. У такий спосіб вдасться зменшити часові затрати розробників та забезпечити комфортні умови надання адміністративних послуг. Зі свого боку висновок про розгляд документації із землеустрою надсилатиметься розробнику на електронну пошту, скріплюватиметься лише ЕЦП та міститиме QR-код. У такий спосіб, необхідність додаткових печаток, штампів, звернень до територіальних органів тощо, зникає, а отже зникає і точка перетину замовника та чиновника.

У Кабміні вважають, що завдяки цій постанові знизиться кількість корупційних проявів та буде забезпечено прозорість дій під час погодження документації.

«Ми свідомо усуваємо зв'язок, навіть територіальний, між замовником послуги та чиновником, щоб у останніх не було спокуси «більш лояльно» ставитися до окремих проектів, або «завертати» проекти під надуманими причинами, вимагаючи винагороду», – пояснив голова Держгеокадастру Денис Башлик.

Також він додав, що впродовж чотирьох років, які функціонує екстериторіальний принцип погодження проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок, він зарекомендував себе як потужний антикорупційний запобіжник. Тож його розширення на інші види землевпорядної документації було логічним.