З 11 травня деякі бізнеси зможуть відновити роботу

У яких саме сферах планується пом’якшення карантинних заходів Уряд повідомить спеціальною постановою

Стабільна ситуація з захворюваністю дозволяє з 11 травня розпочати зняття перших обмежень і перейти до концепції адаптивного карантину, який дозволить відновити роботу деким видам бізнесу. Про це під час засідання Уряду повідомив Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

За його словами, з 11 травня, за певних умов, які вже розроблені і будуть представлені Міністерством охорони здоров’я України, буде дозволено працювати салонам краси та перукарням.

Також дозволять роботу закладів громадського харчування на виніс, роботу літніх майданчиків кафе та ресторанів просто неба.

Також, за словами Дениса Шмигаля, буде дозволена оптова і роздрібна торгівля непродовольчими товарами, окрім зон розваг та харчування та дитячих зон в ТРЦ.

«Дозвіл працювати при певних умовах отримають заклади побутового обслуговування населення за визначеними критеріями. Музеї, бібліотеки, тренування в командних видах спорту для професійних команд на закритих базах. Стоматологи, аудитори, адвокати, нотаріуси, сервіси побутової техніки. Все це буде прийнято. Постанова буде опублікована і бізнес зможе бачити чітко, в яких сферах ми плануємо пом’якшення карантинних заходів з 11 травня», – повідомив він.

Водночас очільник Уряду зазначив, що поки в Україні діють карантинні обмеження, що до 11 травня українці мають дотримуватися правил.

Окремо Денис Шмигаль зупинився на відповідальності місцевої влади.

«Ми розуміємо важливість співпраці з місцевою владою, але не нехтуйте правилами, які діють для всіх. Не можна ухвалювати рішення по виходу з карантину за власною забаганкою», – наголосив Прем’єр-міністр.

Також Денис Шмигаль акцентував увагу на тому, що у період дії карантину продовжували працювати магазини мережі будівельних гіпермаркетів та деякі заклади громадського харчування.

«Торгівля будівельними матеріалами була заборонена і залишиться забороненою до 11 травня. Те саме стосується і закладів харчування. Всі відповідні випадки порушень зараз перевіряються органами правопорядку. Невеликий магазин має працювати на рівних умовах з великими гіпермаркетами», – резюмував прем’єр-міністр.