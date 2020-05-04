В Україні може з’явитися виробництво противірусних бавовняних тканин

ТК «Домашній текстиль» отримає цього тижня хімію від шведського виробника антибактеріологічних та антивірусних пропиток та спробує за допомогою неї створити бавовняні або бавовновмісні тканини, які будуть дихати, але при цьому захищатимуть не лише від бактерій, але й від вірусів.

Про це під час сьомої зустрічі «БрейнШторм марафону» повідомив засновник групи компаній «Текстиль-Контакт», президент Всеукраїнського об'єднання роботодавців легкої промисловості Олександр Соколовський.

За його словами, це будуть медичні тканини, які мають свою конструкцію, і відрізнятимуться від побутового текстилю.

«Ми зараз хочемо відмовитися від виробництва продукції цивільної, яку ми успішно виробляємо і так само успішно конкуруємо з нею на ринках збуту, і спробувати вийти на виробництво медичної продукції, яка в Україні взагалі не виготовляється», — сказав Олександр Соколовський.

Він впевнений, що медикам ці тканини будуть вигідними через те, що вони будуть дихати, підлягатимуть антиклавуванню, тобто будуть придатними для пошиву багаторазових виробів, які дозволятимуть економити і, при цьому, захищатимуть як від бактерій, так і від вірусів.

«Уся продукція для захисту, яка зараз затверджена, це поліестер, синтетика. Тканини, які не пропускають воду та повітря. І будь-який лікар, який змушений кілька годин бути вдягненим у подібний комбінезон, почувається некомфортно, йому спекотно, тіло не дихає», — пояснює Олнександр Соколовський.

Виробництво бавовняних захисних тканин в Україні, їх сертифікація та продаж на українському ринку, на думку Олександра Соколовського, дозволять уникнути проблем, з якими зіштовхнулося багато імпортозалежних галузей у березні цього року.

«Коли ми розпочинали свій текстильний бізнес, нас багато хто не розумів, адже річне виробництво текстилю в Україні дорівнює 2,5 годинам роботи текстильної промисловості Китаю. Але, як показало життя, з точку зору економічної безпеки, не лише України, а й інших країн, перенесення усього виробництва до Китаю – величезна небезпека, великі ризики», — сказав він.

Нагадуємо, що Журнал «Бізнес» та співінвестори платформи БІЗНЕС 100 проводять серію онлайн-стрімів «БрейнШторм марафон» з загальною темою «Бізнес відродження. Економіка МАЙБУТНЬОГО».

Це цикл розмов про трансформаційні стратегії та ідеї з власниками бізнесу. Кожен раз тема буде окремою, але так чи інакше вона торкнеться питань, які сьогодні хвилюють суспільство.

Трансляція відбуватиметься кожного робочого дня з 11:00 до 11:30

Зустрічі в рамках марафону модерує Володимир Чеповий, співзасновник та шеф-редактор журналу БІЗНЕС.

Місце зустрічі: YouTube-канал Журналу «БІЗНЕС».

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