За вихідні: ліквідація 12 тис. закладів, підвищення вартості мобільного зв’язку і проект «Дороги та робота»

Укравтодор та robota.ua запустили програму «Дороги та робота»

Укравтодор разом із Урядом та Офісом Президента України у партнерстві з сайтом robota.ua та Державною службою зайнятості ініціювали запуск проекту «Дороги та робота», повідомляє Урядовий портал.

Для оновлення більше 4000 км державних доріг у 2020 році у рамках проекту «Велике будівництво» дорожня галузь має залучити більше 38 тисяч дорожніх спеціалістів. Ще близько 120 тисяч робочих місць буде створено у супутніх галузях — йдеться про розвиток ринку проектувальних й інжинірингових послуг, матеріальне виробництво та компанії зі сфери обслуговування. Зокрема, очікується інтенсивний ріст придорожньої інфраструктури.

«Ми запрошуємо усі дорожні підприємства долучитися до проекту “Дороги та робота” та долучитися до Меморандуму з Профспілкою працівників автомобільного тpанспоpту та шляхового господарства України. Меморандум фіксує мінімальну заробітну плату дорожніх працівників на рівні 9 670 грн на місяць», — говорить голова «Укравтодору» Олександр Кубраков.

Для того, щоб надати можливість кожному бажаючому знайти роботу у дорожній галузі, до програми залучено також «Навчальний центр з підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів». У цьому центрі працівники дорожньої галузі здобувають професійно-технічну кваліфікацію, а також мають змогу підвищити її та перекваліфікуватися. У рамках проекту користувачі матимуть змогу у простій і доступній формі дізнатися про необхідні кроки для того, щоб перейти у нову сферу.

Нагадаємо, у 2020 році Україна залучає на дорожні роботи рекордні 112 млрд грн. Планується відремонтувати більше 6500 км доріг у рамках національного проекту «Велике будівництво».

З початку карантину в Україні ліквідовано 12 тисяч кафе та ресторанів

З початку введення карантинних обмежень в Україні, із 30 тисяч існуючих підприємств у сфері громадського харчування, 12 тисяч уже ліквідовані. Про це в інтерв'ю «Інтерфакс-Україна» повідомив народний депутат України Микита Потураєв.

«Згідно з даними по HoReCa, до карантину у нас було 30 тисяч закладів громадського харчування в Україні: від маленького кафе/бару до великого ресторану.

12 тис з цих 30 – ліквідовані. Не в сенсі «закрилися на карантин», а в сенсі «ліквідувалися як підприємства», — уточнив він.

Нардеп припускає, що це може бути пов'язано з проваленим першим голосуванням за «антикризовий бюджет», оскільки в тому пакеті, який був пов'язаний з бюджетом, було відповідне законодавче підґрунтя для запуску процедури форс-мажору.

«Так що люди могли закритися, бо вони не в змозі виконувати свої зобов'язання по оренді», — додав він.

За словами Потураєва, частина з ліквідованих підприємств може відновити свою діяльність після карантину, але невідомо яка кількість і це є проблемою.

На кредити під 3-5% для МСБ виділять до 30 млрд грн

На програму кредитів під 3–5% для малого та середнього бізнесу заплановано до 30 млрд грн. Про це у своєму відеозверненні заявив Президент України Володимир Зеленський.

За його словами, підприємці, які не працювали під час карантину, не зможуть показати банку жодного доходу, проте вони всеодно отримають необхідні гроші, оскільки гарантом для них виступить держава.

Також він зазначив, що на збільшення допомоги по безробіттю та на компенсацію зарплат працівникам від роботодавців, які через коронавірус призупинили свою діяльність, виділено 6 млрд грн.

Коломойський планує звернутися до Європейського суду з прав людини

Колишній власник ПриватБанку, олігарх Ігор Коломойський після ухвалення банківського законопроєкту планує звертатися до Європейського суду з прав людини і співпрацювати у цьому питання з колишнім головою Адміністрації президента часів Януковича, юристом Андрієм Портновим.

Про це він розповів у коментарі hromadske.

За його словами, ухвалення цього закону на деякий час віддаляє його судову боротьбу за ПриватБанк в Україні, але відчиняє двері до Європейського суду з прав людини:

«Тобто, мене пограбували, цей закон закриває мені можливості на певний час судитися в Україні, тобто можливості на відновлення справедливості вичерпані, і я можу звертатися до Європейського суду. Портнов, до речі, з цього приводу зробив коментар якось. Напевно я до нього звернусь, щоб він нас обслуговував. І отримаємо вердикт Європейського суду, що націоналізація була незаконною, треба все повернути. І що тоді? Україні буде від цього легше? Рано чи пізно буде. А так виходить, що нова влада стала спільниками минулої у цьому питанні», — пояснив олігарх.

В Уряді зазначили умови, за яких сезонних робітників відпускатимуть на роботу за кордон

Координація процесу виїзду сезонних працівників з України на роботу за кордон передбачає низку важливих обставин, які мають бути враховані роботодавцями в інших країнах для запрошення сезонних працівників з України. Про це повідомив Віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Вадим Пристайко, передає Урядовий портал.

За його словами, урядовий офіс з європейської та євроатлантичної інтеграції очікує, що по можливості уряди країн, які зацікавлені в роботі українських громадян, мають звертатися централізовано. Приїзд і від'їзд груп сезонних робітників буде максимально скоординований і організований, можливо чартерними рейсами.

«Ми очікуємо також гарантованого офіційного працевлаштування не менше трьох місяців. Обсервація та інші необхідні заходи медичної безпеки будуть забезпечені як в країні, куди приїжджають наші робітники, так і при поверненні їх в Україну», — заявив Пристайко.

Також очікується належний рівень соціального страхування, в першу чергу медичного, гідний рівень утримання та заробітної плати.

«Ми розраховуємо, що цей процес буде максимально прозорим, спокійним, без зайвих бюрократичних перепон. Можливо будемо використовувати сучасні цифрові технології», — сказав він.

Нагадаємо, 29 квітня Прем'єр-міністр України уповноважив Віце-прем'єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України, а також Урядовий офіс координації європейської та євроатлантичної інтеграції України здійснити координацію питання про налагодження можливості сезонних працівників з України здійснювати організований виїзд на роботу за кордон.

Vodafone підвищить вартість деяких тарифів на 20%

Починаючи з 15 травня і до кінця місяця, компанія Vodafone перегляне умови в ряді тарифів передплаченого зв'язку. Про це йдеться на сайті компанії.

Повідомляється, що зміни викликані сукупністю кількох факторів:

З моменту запуску тарифів зросло споживання і збільшилося навантаження на мережу, відповідно зростають витрати на підтримку інфраструктури та розширення ємності, як у великих містах, так і в невеликих населених пунктах.

Триває активне будівництво нової інфраструктури, щоб забезпечити покриття швидкісного інтернету там, де його раніше не було. На сьогоднішній день якнайшвидше забезпечення в Україні повсюдного доступу до інтернету і цифрових сервісів — один з пріоритетів компанії.

Практично відсутні доходи від роумінгу, які раніше складали значну частину інвестицій в мережу.

Зокрема зазначається, що з 15 травня 2020 року зміняться умови тарифних лінійок RED Extra (XS, XS-2, S, M, L), RED (XS +, S, M, L), Unlim 3G, 3G +, з 27 травня 2020 року – змінюються умови лінійок Vodafone SuperNet (Start, Pro, Pro-1, Unlim), Super Net Turbo 2019 і Joice. У середньому вартість цих тарифів зміниться на 20%. Детальну інформацію про зміни користувачі тарифів отримають в повідомленнях завчасно.