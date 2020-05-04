БІЗНЕС запрошує на зустріч з Юрієм Сивицьким у рамках «БрейнШторм марафону»

Під час ефіру спікер розповість про те, як в умовах карантину відбувається ІТ-трансформація бізнесу та держави
У вівторок 5 травня об 11:00 відбудеться восьма зустріч марафону «БрейнШторм марафон» на тему «Трансформація бізнесу. Економіка МАЙБУТНЬОГО». Гість ефіру — Юрій Сивицький, співінвестор платформи БІЗНЕС 100, член Ukrainian Business Council Foundation, учасник Методологічного центру Foundation For Future, член правління міжнародного об’єднання IT-компаній Intecracy Group.
Тема ефіру: «Антикризова ІТ-трансформація бізнесу та держави».
Сьогоднішню кризу на фоні пандемії Юрій Сивицький вважає серйозним викликом для всього світу та економіки України. 30-річний досвід ведення бізнесу на українському та міжнародному ринках допомагає Юрію знаходити рішення, які здатні протистояти кризі як у бізнес-процесах, так і у державі загалом.
Питання, які обговоримо під час ефіру:
- досвід трансформації бізнесу у світі, що стрімко змінюється; власні кейси та досвід клієнтів;
- публічно-приватне партнерство як принцип взаємодії бізнесу та держави;
- бізнес-об’єднання як драйвери змін; необхідність активної роботи в бізнес-асоціаціях.
До діалогу запрошуємо підприємців, які знаходяться у пошуку рішень цифрової трансформації бізнесу.
Нагадуємо, що Журнал «Бізнес» та співінвестори платформи БІЗНЕС 100 проводять серію онлайн-стрімів «БрейнШторм марафон» з загальною темою «Бізнес відродження. Економіка МАЙБУТНЬОГО».
Це цикл розмов про трансформаційні стратегії та ідеї з власниками бізнесу. Кожен раз тема буде окремою, але так чи інакше вона торкнеться питань, які сьогодні хвилюють суспільство.
Трансляція відбуватиметься кожного робочого дня з 11:00 до 11:30
Зустрічі в рамках марафону модерує Володимир Чеповий, співзасновник та шеф-редактор журналу БІЗНЕС.
Місце зустрічі: YouTube-канал Журналу «БІЗНЕС».
Переглянути попередні ефіри марафону можна тут:
- Розмова з Олександром Громико
- Розмова з Русланом Савчишиним
- Розмова з Романом Процаком
- Розмова з Ігорем Ліскі
- Розмова з Олександром Кардаковим
- Розмова з Віталієм Ільченком та Олександром Кіктенком
- Розмова з Олександром Соколовським