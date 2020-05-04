БІЗНЕС запрошує на зустріч з Юрієм Сивицьким у рамках «БрейнШторм марафону»

Під час ефіру спікер розповість про те, як в умовах карантину відбувається ІТ-трансформація бізнесу та держави

У вівторок 5 травня об 11:00 відбудеться восьма зустріч марафону «БрейнШторм марафон» на тему «Трансформація бізнесу. Економіка МАЙБУТНЬОГО». Гість ефіру — Юрій Сивицький, співінвестор платформи БІЗНЕС 100, член Ukrainian Business Council Foundation, учасник Методологічного центру Foundation For Future, член правління міжнародного об’єднання IT-компаній Intecracy Group.

Тема ефіру: «Антикризова ІТ-трансформація бізнесу та держави».

Сьогоднішню кризу на фоні пандемії Юрій Сивицький вважає серйозним викликом для всього світу та економіки України. 30-річний досвід ведення бізнесу на українському та міжнародному ринках допомагає Юрію знаходити рішення, які здатні протистояти кризі як у бізнес-процесах, так і у державі загалом.

Питання, які обговоримо під час ефіру:

досвід трансформації бізнесу у світі, що стрімко змінюється; власні кейси та досвід клієнтів;

публічно-приватне партнерство як принцип взаємодії бізнесу та держави;

бізнес-об’єднання як драйвери змін; необхідність активної роботи в бізнес-асоціаціях.

До діалогу запрошуємо підприємців, які знаходяться у пошуку рішень цифрової трансформації бізнесу.

Нагадуємо, що Журнал «Бізнес» та співінвестори платформи БІЗНЕС 100 проводять серію онлайн-стрімів «БрейнШторм марафон» з загальною темою «Бізнес відродження. Економіка МАЙБУТНЬОГО».

Це цикл розмов про трансформаційні стратегії та ідеї з власниками бізнесу. Кожен раз тема буде окремою, але так чи інакше вона торкнеться питань, які сьогодні хвилюють суспільство.

Трансляція відбуватиметься кожного робочого дня з 11:00 до 11:30

Зустрічі в рамках марафону модерує Володимир Чеповий, співзасновник та шеф-редактор журналу БІЗНЕС.

Місце зустрічі: YouTube-канал Журналу «БІЗНЕС».

Переглянути попередні ефіри марафону можна тут: