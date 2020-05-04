Порівняно з березнем кількість вакансій у квітні скоротилася на 22%

Активність тих, хто шукав роботу, у квітні також знизилася на 3%

Кількість вакансій, опублікованих у квітні 2020 року, на тлі карантинних обмежень скоротилася на 22% у порівнянні з березнем 2020 року. Про це свідчать дані дослідження українського ринку праці, що провели фахівці сайту з пошуку роботи Jooble.

Згідно з повідомленням прес-служби компанії, зібрана інформація демонструє тенденцію до зменшення активності як роботодавців, так і тих, хто шукає роботу, під час другого місяця карантину.

«Єдиною сферою, у якій кількість оголошень за два місяці карантину майже не змінилася є транспорт та логістика. Компанії з цього сегменту у квітні та березні активно шукали водіїв категорії Е, логістів та водіїв таксі», — сказано у повідомленні.

Також у квітні активно публікували вакансії компанії зі сфери ІТ, виробництва, гуртової та роздрібної торгівлі.

«Якщо говорити про активність тих, хто шукав роботу, то у квітні вона знизилася на 3% у порівнянні з березнем. Найбільше відгуків від кандидатів отримали такі вакансії, як водій, кур’єр, продавець, прибиральниця та охоронець», — повідомляють у компанії.

Також відзначається зниження зацікавленості у пошуку дистанційної роботи на 12%. Найчастіше пошук був пов’язаний з роботою бухгалтером, копірайтером, оператором кол-центру, тестувальником та перекладачем з іноземних мов. Зі свого боку працедавці для дистанційної роботи шукали операторів кол-центрів та менеджерів з продажу.

Нагадаємо, раніше сайт з пошуку роботи Jooble створив проєкт «Руки» для пошуку роботи під час карантину. Його мета — підтримати людей, які втратили роботу під час карантину, і компанії, які створюють зараз робочі місця.