Підприємці влаштують акцію проти карантинних обмежень

Підприємці передадуть уряду свої пропозиції щодо заходів, які б допомогли стабілізувати економічну ситуацію в країні

Всеукраїнське об'єднання бізнес-асоціацій «РАДА МІСТ #ЗАХИСТИ ФОП» запрошує підприємців та бізнес-об’єднання долучитися до Всеукраїнської акція «Карантин вбиває», яка відбудеться 6 травня об 11:00 у м. Києві на вул. Грушевського, повідомляється у прес-релізі об’єднання.

За словами організаторів, Всеукраїнська акція представників бізнесу збере в Урядовому кварталі колони автомобілів з різних міст України.

Організатори акції наголошують, що стурбовані загрозою того, що більшість населення може опинитися за межею бідності.

«Метою акції є привернення увагу влади до ситуації, у якій опинився малий та середній бізнес через введення жорстких непродуманих карантинних заходів, а також на неконституційність низки запроваджених обмежень», — повідомляють організатори.

Під час акції підприємці планують передати уряду свої пропозиції і закликати його негайно вжити заходів щодо стабілізації економічної ситуації в країні та змінити модель тотального карантину на ризикоорієнтовний.

Також під час акції планується проведення перформансу на тему утисків підприємців під час карантину.

Організатори акції — Всеукраїнське об'єднання Рада Міст «ЗАХИСТИ ФОП», до складу якого входять 40 бізнес-асоціацій з усіх регіонів України, наголошують, що до участі у акції запрошуються підприємці та бізнес-об’єднання, які поділяють мету акції. Також вони підкреслюють, що акція є аполітичною, і присутність символіки політичних партій, а також їх «реклама» під час виступів не допускається.

За даними редакції, до акції також долучилися Українська федерація індустрії безпеки, Асоціація приватних роботодавців, Асоціація франчайзингу України, Асоціація власників малого та середнього бізнесу, Комітет стандартів салонів краси, Українська Міжнародна Бізнес Асоціація та інші всеукраїнські бізнес-об’єднання та профільні асоціації сектору безпеки, транспортної сфери, індустрії краси, громадського харчування, готельного бізнесу тощо.