БІЗНЕС запрошує на зустріч з Олександром Соколовським у рамках «БрейнШторм марафону»

Під час ефіру спікер розповість про те, що як переорієнтувати бізнес в умовах карантину

У понеділок 4 травня об 11:00 відбудеться сьома зустріч марафону «БрейнШторм марафон» на тему «Трансформація бізнесу. Економіка МАЙБУТНЬОГО». Гість ефіру — Олександр Соколовський, засновник групи компаній «Текстиль-Контакт», президент Всеукраїнського об'єднання роботодавців легкої промисловості.

Тема ефіру: «Переорієнтація бізнесу в умовах карантину».

Олександр Соколовський має власний досвід та стратегію, яка допомагає вижити бізнесу під час кризи та попри хитку економічну стабільність не скорочувати працівників.

Питання, які ми обговоримо під час ефіру:

зміни в продуктовій лінійці з урахуванням попиту ринку;

важливість поваги до вітчизняного виробника;

карантин як час нових можливостей.

До діалогу запрошуємо підприємців, які знаходяться у пошуку гнучких рішень перепрофілювання свого бізнесу.

Нагадуємо, що Журнал «Бізнес» та співінвестори платформи БІЗНЕС 100 проводять серію онлайн-стрімів «БрейнШторм марафон» з загальною темою «Бізнес відродження. Економіка МАЙБУТНЬОГО».

Це цикл розмов про трансформаційні стратегії та ідеї з власниками бізнесу. Кожен раз тема буде окремою, але так чи інакше вона торкнеться питань, які сьогодні хвилюють суспільство.

Трансляція відбуватиметься кожного робочого дня з 11:00 до 11:30

Зустрічі в рамках марафону модерує Володимир Чеповий, співзасновник та шеф-редактор журналу БІЗНЕС.

Місце зустрічі: YouTube-канал Журналу «БІЗНЕС».

Переглянути попередні ефіри марафону можна тут: