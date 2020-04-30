Верховна Рада зареєструвала законопроект, що звільняє ФОПів від ЄСВ у травні

Проте, щоб законопроект набрав чинності, за нього мають проголосувати у другому читанні.

На засіданні 30 квітня Верховна Рада України прийняла за основу законопроект 3329-д, який дозволяє ще на місяць звільнити ФОПів від сплати єдиного соціального внеску за себе.

За цей законопроект у першому читанні проголосувало 336 депутатів.

Якщо законопроект буде прийнято в цілому, фізичних осіб-підприємців звільнять від сплати ЄСВ з 1 по 31 травня 2020 року.

Також у законопроекті передбачене продовження терміну до 31 травня, у який, за порушення податкового законодавства, не будуть застосовуватися штрафні санкції.

Також йдеться про продовження строку до 31 травня, за який не будуть нараховувати пеню та не проводитимуть документальні та фактичні перевірки у зв’язку з карантином.

Для того, щоб законопроект набрав чинності, за нього мають проголосувати у другому читанні.

Нагадаємо, раніше Верховна Рада України вже звільнила ФОПів від сплати ЄСВ за березень та квітень.