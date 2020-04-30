Через карантин українські ресторани скоротили обіг на понад 60%

Українські ресторани втратили понад 60% обігу за час карантину. Продажі кав'ярень, яким дозволено працювати на винос, скоротилися на 27%.

Починаючи з 17 березня, коли закладам громадського харчування у зв’язку з карантином заборонили працювати у звичному режимі, українські ресторани скоротили продажі на понад 60%, а кав'ярні — більше ніж на чверть.

Про це повідомляє УНІАН з посиланням на результати дослідження компанії з автоматизації ресторанів Poster, яке базується на даних про продажі 4000 закладів громадського харчування України.

«За чотири тижні карантину просадка з обігу у ресторанів fine dining сегменту становила в середньому 61%, у барів – 58% у порівнянні з чотирма тижнями до карантину. Бургерні і кафе втратили близько 50% обороту. Кав'ярні, яким зараз дозволено працювати на винос, в середньому втрачають 27% від докарантинних продажів. Найменше просіли заклади, які і до карантину працювали тільки на доставку, – лише на 13%», — йдеться в дослідженні.

Повідомляється, що сьогодні в Україні не працює 66% закладів громадського харчування: вони повністю або тимчасово зупинили свою діяльність у зв'язку з карантинними заходами. При цьому у працюючих зараз ресторанів виручка до карантину в середньому була на 50% вище, ніж у закритих.

«Тобто, ті ресторатори, які більше заробляли, змогли екстрено мобілізувати всі ресурси і продовжити роботу», — відзначають експерти Poster.

Згідно з дослідженням, на другому тижні карантину (23-29 березня) обороти закладів громадського харчування впали до 22% від докарантинних значень. Незначне зростання відзначалося на тижні 6-12 квітня – до 25%.

«Зростання відкриття закладів може бути пов'язане з тим, що, втомившись від невизначеності, частина закладів потихеньку адаптується до нової реальності і відновлює роботу на доставку або на винос», — наголошується в дослідженні.

Щобільше, в системі автоматизації Poster у квітні в Україні відкрилося 100 нових закладів (у порівнянні з стандартними 300-350), які в основному працюють на доставку.