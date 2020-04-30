Попит бізнесу на кредити значно просів у І кварталі 2020 року

Банки прогнозують, що це стане тенденцією щонайменше на наступні 12 місяців

Банки відзначають падіння попиту на кредити у І кварталі 2020 року, як від населенню, так і від бізнесу. Найбільший рівень падіння серед кредитів для бізнесу відбувся у сегменті довгострокових та кредитів у іноземній валюті, натомість зріс попит на короткострокові позики. Про це свідчать результати опитування 24 найбільших банків, яке провів Національний банк України.

Згідно з повідомленням, великі підприємства зверталися до банків у І кварталі 2020 року здебільшого з запитом на реструктуризацію боргу, потребою у поповненні запасів та обігових коштів.

«Кількість запитів на реструктуризацію боргу за цей період досягла максимуму з ІІІ кварталу 2017 року», — йдеться у повідомленні НБУ.

Натомість, повідомляється, що зі сторони малого та середнього бізнесу знижується попит на кредити для поповнення обігового капіталу та капітальних інвестицій.

«Половина всіх опитаних банків у минулому кварталі посилили стандарти кредитування бізнесу через негативні очікування щодо інфляції, курсу валют і т.д. Також у минулому кварталі зменшилася кількість схвалених заявок на кредитування бізнесу. Для великих позичальників основною причиною стали жорсткіші умови щодо розміру кредиту або кредитної лінії, а для МСП – вимоги до застави», — сказано у повідомленні.

У наступному кварталі, а також найближчі 12 місяців банки очікують подальшого скорочення попиту населення та бізнесу на кредити. Хоча це порушує попередню тенденцію, бо досі банки зберігали позитивні очікування щодо зростання попиту на кредити та щодо умов кредитування.

Також повідомляється, що більшість банків очікують різкого зниження якості як корпоративного, так і роздрібного портфеля.

«Водночас банки прогнозують зростання обсягів депозитів, хоча і менше ніж у попередніх кварталах. Частина банків очікує відпливу коштів клієнтів», — повідомляють у НБУ.

У наступному кварталі банки очікують найбільшого зростання кредитного ризику, меншою мірою зростуть валютний та процентний ризики.

Зазначимо, що опитування проводилося з 19 березня по 09 квітня 2020 року серед кредитних менеджерів 24 банків, частка яких у загальному обсязі активів банківської системи становить 91%. Результати опитування відображають думку респондентів і не є оцінками чи прогнозами Національного банку України.