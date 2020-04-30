«Зелене» виробництво сталі коштуватиме європейським підприємствам €100 млрд

Самостійно металургійні заводи ЄС не зможуть покрити такі витрати. Тому допомогу їм має надати європейська влада

Перехід на «зелене», тобто безвуглецеве, виробництво сталі до 2050 року коштуватиме сталеливарній промисловості ЄС €100 млрд. Такого висновку дійшла міжнародна консалтингова компанія Roland Berger, повідомляє GMK Center з посиланням на Steel Orbis.

Згідно з повідомленням, 60% європейських металургійних заводів виробляють сталь з високим рівнем викидів. На думку Roland Berger, для переходу на безвуглецеве виробництво сталі недостатньо досягти нульового показника викидів – необхідно розробити та впровадити нові технології.

«Зараз найбільш ефективний метод виробництва сталі – з використанням водню. Однак щоб досягти мети безвуглецевого виробництва до 2050 року, сталеливарні підприємствам мають перейти на водень уже в найближчі 5-10 років», – йдеться у повідомленні.

Однак металургійні підприємства не зможуть самостійно перейти на «зелене» виробництво, вважає Roland Berger.

Незабаром галузь може зіштовхнутися з фінансовими труднощами через пандемію коронавірусу. Тому європейська влада має надати додаткову фінансову підтримку.

Як раніше повідомляло агентство Reuters, Єврокомісія обіцяла переглянути процедури надання допомоги з бюджету і запропонувати модель приватно-державного партнерства з виробництва водню для використання у металургії.