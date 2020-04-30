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30
Чт., квіт.
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«Зелене» виробництво сталі коштуватиме європейським підприємствам €100 млрд

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Самостійно металургійні заводи ЄС не зможуть покрити такі витрати. Тому допомогу їм має надати європейська влада

Перехід на «зелене», тобто безвуглецеве, виробництво сталі до 2050 року коштуватиме сталеливарній промисловості ЄС €100 млрд. Такого висновку дійшла міжнародна консалтингова компанія Roland Berger, повідомляє GMK Center з посиланням на Steel Orbis.

Згідно з повідомленням, 60% європейських металургійних заводів виробляють сталь з високим рівнем викидів. На думку Roland Berger, для переходу на безвуглецеве виробництво сталі недостатньо досягти нульового показника викидів – необхідно розробити та впровадити нові технології.

«Зараз найбільш ефективний метод виробництва сталі – з використанням водню. Однак щоб досягти мети безвуглецевого виробництва до 2050 року, сталеливарні підприємствам мають перейти на водень уже в найближчі 5-10 років», – йдеться у повідомленні.

Однак металургійні підприємства не зможуть самостійно перейти на «зелене» виробництво, вважає Roland Berger.

Незабаром галузь може зіштовхнутися з фінансовими труднощами через пандемію коронавірусу. Тому європейська влада має надати додаткову фінансову підтримку.

Як раніше повідомляло агентство Reuters, Єврокомісія обіцяла переглянути процедури надання допомоги з бюджету і запропонувати модель приватно-державного партнерства з виробництва водню для використання у металургії.

екологія металургія ЄС безвуглецевий світ