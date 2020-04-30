При цьому інвестори не лише зможуть купувати землю для власних потреб, а й отримати її безкоштовно, якщо громаду зацікавить їх проект

Відкриття ринку землі пришвидшить створення агроіндустріальних парків, адже він дає можливість інвестору почуватися більш впевнено у завтрашньому дні. Такого висновку дійшли спікери шостого стріму у рамках «БрейнШторм марафону» — співінвестори платформи БІЗНЕС 100: власник групи компаній UKRAVIT, засновник «Інституту здоров'я рослин» Віталій Ільченко та президент компанії «СТАЛЕКС», співвласник EVON Group Олександр Кіктенко.

За словами Віталія Ільченка, власникам бізнесу набагато спокійніше розпоряджатися земельною ділянкою та вкладати кошти у розвиток інфраструктури навколо неї, коли вони розуміють, що з нею буде далі.

«І морально мені, як власнику компанії, набагато приємніше розуміти, що ці гроші сплачуються офіційно і йдуть у бюджет, бо хочеться, щоб вони йшли саме на розвиток тієї громади, де ми купуємо цю ділянку, а не в кишеню чиновника, від якого залежить рішення», — пояснює він.

По-друге, якщо скористатися практикою сусідніх країн, інвестор взагалі може отримати ділянку безкоштовно. Громада, якщо її зацікавив проект і він буде для неї корисним, може таким чином піти назустріч інвестору. Звісно, за умови, що він надалі створять робочі місця, сплачуватимуть податки і т.д.

«Мета будівництва агроіндустріальних парків – формувати доповнюючу інфраструктуру для виробників сільськогосподарської продукції, яка допоможе їм зробити ефективний бізнес. Не продавати нарешті сировину, а поглибити переробку, розпочати виробництво, зайнятися брендингом. Бо наразі ми експортуємо зерно, у якого немає бренду. На ньому не написано, що воно вирощене в Україні», — пояснює Віталій Ільченко.

На сьогоднішній день у компанії UKRAVIT вже є напрацювання по проекту будівництва агроіндустріально парку. Для його будівництва розглядають три області: Одеську, Хмельницьку та Харківську.

За словами Олександра Кіктенка, будівництво агроіндустріальних парків не має займати багато часу.

«З точки зору будівництва, це називається швидко монтованими будівлями. Це можуть бути як зерносховища, ангари, логістичні комплекси, модульні доми, будівлі для розміщення робітників… Безкаркасні, каркасні, залізобетонні… Від замовника просто потрібна локація та задача. Конструктори прорахують усі параметри, у будівельному консорціумі підберуть усіх необхідних спеціалістів», — говорить він.

Якщо ви також зацікавлені у участі в екосистемі агроіндустріальних парків, спікери запрошують вас зареєструватися за допомогою короткої анкети.

Нагадуємо, що Журнал «Бізнес» та співінвестори платформи БІЗНЕС 100 проводять серію онлайн-стрімів «БрейнШторм марафон» з загальною темою «Бізнес відродження. Економіка МАЙБУТНЬОГО».

Це цикл розмов про трансформаційні стратегії та ідеї з власниками бізнесу. Кожен раз тема буде окремою, але так чи інакше вона торкнеться питань, які сьогодні хвилюють суспільство.

Трансляція відбуватиметься кожного робочого дня з 11:00 до 11:30

Зустрічі в рамках марафону модерує Володимир Чеповий, співзасновник та шеф-редактор журналу БІЗНЕС.

Місце зустрічі: YouTube-канал Журналу «БІЗНЕС».

Переглянути попередні ефіри марафону можна тут: