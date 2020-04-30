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На підтримку дітей ФОПів виділили 1,6 млрд грн

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Проте повністю програма запрацює після погодження з бюджетним комітетом Верховної Ради України

Уряд виділив 1,6 млрд грн із фонду боротьби з гострою респіраторною хворобою COVID-19 для надання допомоги на дітей фізичних осіб-підприємців. Про це повідомила міністерка соціальної політики Марина Лазебна, передає Урядовий портал.

Вона уточнила, що допомогу отримають ФОП, що обрали спрощену систему оподаткування та належать до першої і другої групи платників єдиного податку. Більшість з таких, за її словами, працює у сфері послуг.

«Програма дасть можливість провести виплати допомоги на 414 тисяч дітей з 337 тисяч сімей фізичних осіб-підприємців», — сказано у повідомленні.

Також зазначається, що програма повністю запрацює після погодження з бюджетним комітетом Верховної Ради України.

Як раніше повідомляв БІЗНЕС, допомога на дітей фізичним особам-підприємцям надаватиметься на кожну дитину до 10 років у розмірі прожиткового мінімуму. Для дітей до 6 років – 1779 грн, для дітей віком від 6 до 10 років – 2218 гривень. Виплату допомоги запроваджено на період карантину та на один місяць після дати його завершення.

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