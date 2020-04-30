Bosch розробила швидкі тести та прилад для аналізу на COVID-19

Враховуючи попит на них, до кінця року компанія планує наростити потужність з їх виробництва у п'ять разів

Компанія Bosch, після зупинки виробництва майже на 100 підприємствах у всьому світі, планомірно готується до поступового нарощування виробництва і долучається до виготовлення нової продукції, призначеної для боротьби з пандемією. Про це йдеться у прес-релізі компанії.

Зазначається, що, перш за все, компанія хоче відновити виробництво і забезпечити надійні поставки клієнтам, особливо в автомобільній галузі. Їй вже вдалося досягнути цього на більше як 40 заводах у Китаї і вона працює над цим в інших регіонах своєї присутності.

Надалі компанія хоче внести свою експертизу і докласти зусиль у стримування пандемії. Для цього Bosch розробила експрес-тест на COVID-19 і пристрій для аналізу Vivalytic.

«Попит на нього величезний. Ми робимо все можливе, щоб значно збільшити виробництво, і до кінця року потужність зросте у п'ять разів порівняно з нашими первинними планами», — заявив Голова Правління Robert Bosch GmbH доктор Фолькмар Деннер.

Bosch має намір провести понад мільйон експрес-тестів у 2020 році, і збільшити їх кількість до трьох мільйонів у наступному.

Прилад для аналізу Vivalytic буде використовуватися у медичних установах, перш за все, для захисту медичного персоналу, для якого вирішальне значення має швидке отримання результатів. Прилад дозволяє це зробити менше ніж за дві з половиною години.

Експрес-тест вже доступний у Німеччині та Великобританії. Крім того, Bosch розраховує отримати європейську сертифікацію до кінця травня.

Ще більш швидкий тест, який зможе надійно виявити випадки COVID-19 менше ніж за 45 хвилин, знаходиться на завершальній стадії розробки.

Незабаром Bosch також почне виробництво захисних масок для обличчя. На розробку необхідної техніки у компанії пішло всього кілька тижнів. Свої розробки компанія Bosch безкоштовно наддала й іншим компаніям.

На основі цього в даний час Bosch встановлює дві повністю автоматизовані виробничі лінії на своєму підприємстві в Штутгарті-Фейєрбасі. Далі будуть запущені лінії в німецькому Ербасі, Індії та Мексиці. Це дозволить компанії виробляти понад 500 тисяч масок на день. Спершу маски будуть призначені для захисту співробітників Bosch на заводах по всьому світу, але надалі їх планують зробити доступними і для третіх осіб. Проте це буде залежати від отримання відповідних дозволів від конкретних країн.

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