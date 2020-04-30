Аграрії просять компенсувати збитки за втрачений через посуху урожай

Для цього пропонують взяти частину коштів з тих, що виділили на часткову компенсацію кредитної ставки для купівлі землі

Замість того, щоб надавати аграріям допомогу із резервного фонду, яку потім потрібно буде повернути, сільгоспвиробникам, які втратили врожаї через посуху, потрібно компенсувати збитки. На цьому наголошує заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Михайло Соколов.

Зокрема, він пропонує використати для допомоги аграріям частину коштів, виділених для часткової компенсації кредитної ставки для купівлі землі. Всього на дану програму передбачено 1,2 млрд грн.

«Аграріям сьогодні потрібна саме державна підтримка, особливо у південних регіонах. Ми можемо частину коштів із цієї програми використати для компенсації втрат тих сільгоспвиробників, чиї посіви постраждали від посухи та заморозків. Ми вважаємо, що можна скоротити розмір допомоги на кредити, але допомогти тим колегам, у яких дійсно критична ситуація», – зазначив Михайло Соколов.

Також він наголошує, що, згідно з інформацією, яку асоціація має станом на сьогодні, для цього може знадобитися близько 600 млн грн.

Наразі аграрні асоціації мають обговорити дану пропозицію та висловити своє бачення щодо неї.

Окрім грошової компенсації, Всеукраїнська аграрна рада також пропонує врегулювати і проблемне питання із донарахуванням ПДВ. А саме: не нараховувати ПДВ на товари, які були придбані для вирощування урожаю, який загинув через несприятливі погодні обставини.