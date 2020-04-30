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ДПЗКУ за місяць виготовили 7 тис. т борошна для внутрішнього ринку

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Виробництво борошна здійснили чотири борошномельні комплекси, які корпорація запустили з 1 квітня цього року

Чотири борошномельні комплекси Державної продовольчо-зернової корпорації України переробили понад 10 тис тонн пшениці і виготовили понад 7 тис тонн борошна, повідомляє прес-служба компанії.

Зазначається, що Кролевецький  КХП (Сумська область), Черняхівський елеватор (Житомирська область), Львівський КХП та Тернопільський КХП корпорація запустила 1 квітня. Зараз підприємства працюють на повну планову потужність, і станом на 29 квітня переробили понад 10 тис тонн пшениці, з якої виготовлено понад 7 тис тонн борошна.

«Все борошно виготовлене на цих підприємствах, йде виключно на внутрішній ринок, на хлібокомбінати та хлібозаводи для стабілізації цін на хліб та хлібобулочну продукцію», — зазначають у корпорації.

Серед клієнтів ДПЗКУ – найбільші хлібокомбінати та хлібозаводи Волинської, Івано-Франківської, Харківської, Сумської, Житомирської та Київської областей.

У планах корпорації на травень – продовжити виробництво пшеничного борошна на цих потужностях, а також запустити виробництво  житнього борошна на одному з власних підприємств.

Нагадаємо, до активів ДПЗКУ входять 10 борошномельних підприємств в 7 регіонах України, загальною виробничою потужністю 1000 тонн готової продукції на добу. Все обладнання є технічно справним та готове до безперебійної роботи.

зерно хліб ДПЗКУ