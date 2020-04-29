Кабмін затвердив алгоритм єдиного рахунку для сплати податків і зборів

Кабінет Міністрів України затвердив порядок функціонування єдиного рахунку для сплати податків і зборів. Документ визначає механізм зарахування платниками коштів на єдиний рахунок, перерахування коштів з єдиного рахунку на бюджетні рахунки та повернення (врахування) помилково та/або надміру зарахованих коштів. Про це повідомляється на Урядовому порталі.

«Ефективне функціонування єдиного рахунку вирішить велику кількість технічних проблем при перерахуванні платежів, оптимізує діяльність податкових органів та спростить життя бізнесу», – сказано у повідомленні.

Також зазначається, що єдиний рахунок відкривається у Казначействі на ім’я Державної податкової служби. Платник податків повідомляє про наміри використання системи ДПС в електронній формі через електронний кабінет. Використовувати рахунок можна буде вже на наступний робочий день після подання заявки. Припинити його використання – не раніше 1 січня наступного року.

«Через єдиний рахунок можна сплачувати податок на прибуток підприємств, податок на доходи фізичних осіб, єдиний соціальний внесок, єдиний податок, рентну плату, а також інші платежі, контроль за справлянням яких покладено на ДПС», — йдеться у повідомленні.

Проте єдиний рахунок не можна буде використовувати для сплати податку на додану вартість та акцизного податку з пального та спирту. Таке виключення пов’язане з функціонуванням спеціальних систем електронного адміністрування цих податків. Також виключення стосується сплати частини чистого прибутку (доходу) державними та комунальними підприємствами та їх об'єднаннями.

Згідно з повідомленням, основними перевагами єдиного рахунку для платника податків буде спрощення процедури розрахунків, управління через електронний кабінет переплатами та помилково сплаченими коштами, уникнення негативних наслідків помилкової сплати, заощадження коштів у вигляді банківської комісії.

Функціонування єдиного рахунку запроваджується Законом України «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо запровадження єдиного рахунку для сплати податків і зборів, єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування», який набуде чинності з 1 січня 2021 року.