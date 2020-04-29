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Кабмін призначив Василя Коваленка в.о. голови ДПЗКУ

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До цього він обіймав посаду заступника голови правління, а на початку кар’єри служив у органах внутрішніх справ України

Кабінет Міністрів України погодив призначення Василя Коваленка виконуючим обов’язки Голови правління акціонерного товариства «Державна продовольчо-зернова корпорація України». Про це повідомляє прес-служба компанії.

З 21 серпня 2019 року Василь Коваленко обіймав посаду заступника голови правління ДПЗКУ.

До цього він служив у органах внутрішніх справ України (з 1994 по 2002), займав керівні посади в приватних бізнес структурах (з 2003 по 2016), а також протягом 2016 – 2018 років очолював департамент з питань взаємодії з правоохоронними органами, внутрішнього аудиту, антикорупційної діяльності та оборонної роботи Київської обласної державної адміністрації, а у 2018 році став радником голови Правління АТ «Державна продовольчо-зернова корпорація України».

Кабмін кадрові призначення ДПЗКУ