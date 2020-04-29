ВВП США скоротився на 4,8% у першому кварталі 2020 року

Валовий внутрішній продукт США скоротився на 4,8% у І кварталі цього року. Цифра відображає шкоду, яку заподіяла американській економіці пандемія коронавірусу.

Про це пише CNBC за посиланням на дані уряду США, опубліковані сьогодні.

Цифра виявилась більшою за прогнозовану. Раніше економісти, яких опитала компанія Dow Jones, сповільнення економіки на 3,5%. Це перше зменшення ВВП Сполучених Штатів після першого кварталу 2014 року. Тоді економіка скоротилась на 1,1%. Нагадаємо, що під час фінансової кризи 2008 року, у четвертому кварталі ВВП впав на 8,4%.

Найбільшим проблемними напрямками для економіки стали споживчі витрати, інвестиції нерезидентів, експорт та товарні запаси. Частково втрати були коспенсовані інвестиціями в житлову нерухомість, які підскочили на 21%, а також за рахунок росту видатків федерального уряду (на 1,7%.) та урядів штатів.

Споживчі витрати, що складають 67% від загального ВВП, в І кварталі знизилися на 7,6% через закриття магазинів, які не продають товари першої необхідності. Витрати на товари довготривалого користування зменшилися на 16,1%, а витрати на послуги — на 10,2%. Експорт скоротився на 8,7%, а імпорт впав на 15,3% (у тому числі на імпорт послуг — мінус 30%).

Підрахунок всіх товарів та послуг, вироблених у США, показує, що, хоча у першому кварталі карантинні заходи тривали лише два тижні, їх вплив був значним та створив підґрунтя для ще більш негативного сценарію у другому кварталі 2020 року. Ймовірно, він покаже найгірші темпи з часів Другої світової війни.

«Результат у тому, що після двох тижнів карантину вже маємо економічну катастрофу, — заявив Пол Ешворт, провідний американський економіст з компанії Capital Economics. — Другий квартал буде значно гіршим».