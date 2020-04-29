Ринки зможуть працювати лише за дозволом Держпродспоживслужби

Кабмін підтримав критерії, розроблені МОЗ та Мінекономіки, згідно з якими можна відновити роботу продовольчих ринків

Основною умовою роботи продовольчих ринків є рішення відповідного територіального органу Держпродспоживслужби про дотримання протиепідемічних вимог. Про це у своєму телеграм-каналі написав Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

«Робота продовольчих ринків під час пандемії має регламентуватися чіткими санітарними нормами. Сьогодні Уряд підтримав критерії, розроблені МОЗ та Мінекономіки, які дають змогу ринкам відновити свою діяльність», — написав він.

Державна служба з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів протягом дії карантину має щоденно здійснювати позапланові перевірки за дотриманням ринками протиепідемічних вимог, встановлених Головним державним санітарним лікарем України, та забезпечити присутність не менше двох інспекторів на працюючому ринку протягом всього часу його роботи.

Як раніше повідомляв БІЗНЕС, йдеться про понад 280 критих продовольчих ринків, які забезпечують харчами українців і дають можливість збуту продукції малим фермерам.