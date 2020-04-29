Кабмін призначив нового голову податкової

Олексій Любченко через карантин призначений на посаду за спрощеною процедурою. Конкурс на цю посаду проведуть після карантину

Кабінет міністрів України призначив головою Державної податкової служби Олексія Любченка. Про це у своєму телеграм-каналі повідомив народний депутат Олексій Гончаренко.

Згідно з повідомленням, Олексій Любченко має науковий ступінь кандидата економічних наук, є державним радником податкової служби ІІІ рангу, а також у період з 2003 по 2005 рік щорічно отримував відзнаки від Державної податкової служби.

У 1999 – 2003 роках він обіймав посаду першого голови податкової адміністрації в Кіровоградській області, у 2003 – 2005 роках очолював податкову адміністрацію Черкаської області. Згодом став заступником голови Кіровоградської облдержадміністрації.

У 2009 – 2011 роках працював заступником голови Державної податкової адміністрації. У 2012 – 2014 – помічником нардепа Віктора Тимошенка.

У 2015 році претендував на пост глави Державної фіскальної служби. З 2015 року Любченко – перший віцепрезидент в ПАТ "Украгрохімхолдинг".

Як раніше повідомляв БІЗНЕС, на позачерговому засіданні 24 квітня Кабінет міністрів України звільнив з посади голову Державної податкової служби України Сергія Верланова і його заступника Дмитра Венциковського. У зв’язку з карантином голову ДПС та його заступника вирішили призначати через укладення контракту, за результатами співбесіди, а конкурс на цю посаду провести вже після карантину.