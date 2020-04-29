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Кабмін призначив нового голову податкової

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Олексій Любченко через карантин призначений на посаду за спрощеною процедурою. Конкурс на цю посаду проведуть після карантину

Кабінет міністрів України призначив головою Державної податкової служби Олексія Любченка. Про це у своєму телеграм-каналі повідомив народний депутат Олексій Гончаренко.

Згідно з повідомленням, Олексій Любченко має науковий ступінь кандидата економічних наук, є державним радником податкової служби ІІІ рангу, а також у період з 2003 по 2005 рік щорічно отримував відзнаки від Державної податкової служби.

У 1999 – 2003 роках він обіймав посаду першого голови податкової адміністрації в Кіровоградській області, у 2003 – 2005 роках очолював податкову адміністрацію Черкаської області. Згодом став заступником голови Кіровоградської облдержадміністрації.

У 2009 – 2011 роках працював заступником голови Державної податкової адміністрації. У 2012 – 2014 – помічником нардепа Віктора Тимошенка.

У 2015 році претендував на пост глави Державної фіскальної служби. З 2015 року Любченко – перший віцепрезидент в ПАТ "Украгрохімхолдинг".

Як раніше повідомляв БІЗНЕС, на позачерговому засіданні 24 квітня Кабінет міністрів України звільнив з посади голову Державної податкової служби України Сергія Верланова і його заступника Дмитра Венциковського. У зв’язку з карантином голову ДПС та його заступника вирішили призначати через укладення контракту, за результатами співбесіди, а конкурс на цю посаду провести вже після карантину.

Кабмін ДПС кадрові призначення