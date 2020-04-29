Верховна Рада зареєструвала законопроект на підтримку турбізнесу

У Верховній Раді України зареєстровано законопроект №3377, покликаний захистити туристичні підприємства від масових банкрутств та дозволити стабілізувати їх роботу за рахунок вивільнених від оподаткування коштів. Про це повідомила т.в.о. міністра культури та інформаційної політики Світлани Фоменко, передає Урядовий портал.

Законопроектом зокрема пропонується звільнити операторів з надання туристичних послуг від сплати податку на додану вартість, податку на прибуток та ЄСВ, земельного податку та податку на нежитлову нерухомість. Також пропонується скасування туристичного збору до кінця 2020 року та податкові пільги на оплату оренди та землю державної та комунальної власності.

Також повідомляється, що за оцінками Міністрества культури та інформаційної політики, втрати імпорту та експорту послуг, пов’язаних з подорожами, від пандемії склали понад $1,5 млрд.

У туристичних компаній є побоювання, що навіть після того як паніка вщухне, а заборони на пересування знімуть, у людей може лишитися певний страх, тому вони можуть змінити свої звички, а це вимагатиме зміни формату їх обслуговування.

«У ситуації, що склалася, внутрішній туризм має значно кращі шанси на швидке відновлення, ніж виїзний. У разі, якщо частина туристично орієнтованих країн не відкриє до осені свої кордони, то українці поїдуть подорожувати Батьківщиною». — сказано у повідомленні.