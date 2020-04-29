У березні доходи бюджету повільно зростали, але видатки їх випередили

Доходи зведеного бюджету зростали, хоча й повільнішим темпом, а от видатки продовжили випереджати доходи, повідомляє прес-служба Аналітичного центру «CASE Україна», проаналізувавши звіт про виконання Державного бюджету за березень 2020 року.

Згідно з повідомленням, у березні 2020 року бюджет отримав 110 млрд грн доходів, що на 2,8 млрд грн, або ж на 2,6% більше ніж у березні 2019 року.

«Зростання доходів стало можливим переважно завдяки росту податків на доходи фізичних осіб (зарплати), податку на прибуток підприємств, єдиному податку та зменшенню обсягів відшкодування ПДВ. З іншого боку, обвалювали доходи бюджету скорочення імпортного ПДВ та ввізного мита, надходжень від рентних платежів, неподаткових надходжень», – пояснили у аналітичному центрі.

Повідомляється також, що видатки у березні сягнули 125,1 млрд грн, що на 3,6 млрд грн (+3%) більше ніж у березні 2019 року. Зростання видатків в цьому місяці пояснюється насамперед збільшенням видатків на підтримку економіки (+3,2 млрд грн) через збільшення фінансування дорожнього господарства та субсидій вугільній галузі, охорону здоров’я (+1,9 млрд грн), на громадський порядок та судову владу (+1,4 млрд грн) для більших обсягів фінансування судової влади та протипожежного захисту. В той же час меншими ніж в аналогічному періоді минулого року були видатки на соціальний захист (-3,3 млрд грн), оборону (-1,3 млрд грн).

Економічний експерт аналітичного центру «CASE Україна» Наталя Лещенко вважає, що сподіватися на значне покращення фіскальної ситуації в найближчому майбутньому не варто, оскільки коронавірус негативно впливає і на зайнятість і на зарплати і на прибутки і на споживання. Більше того, будуть скорочуватися і доходи через відшкодування в рахунок доходів майбутніх періодів, продовжують збільшуватись обсяги позик наданих з ЄКР, також змінами до бюджету були збільшені видатки уряду.

«Зважаючи на те, що митні платежі не повністю пояснюються коливаннями в курсах обміну валют та оподаткованих обсягів імпорту ми сподіваємось, що митниця знайде резерви, які допоможуть скоротити дефіцит бюджету, який змінами до бюджету затверджений на 2020 року на рівні 7% ВВП», – зазначила вона.