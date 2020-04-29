Участь держави при створенні електронної картки пацієнта – не обов’язкова

Ця задача — суто бізнесова. І є ряд причин, чому Україна не зможе реалізувати цей проект на державному рівні

Створенням електронних карток пацієнтів має зайнятися бізнес. Про це під час п'ятої зустрічі марафону «БрейнШторм марафон» повідомив провідний український ІТ-бізнесмен, один з найбільших інвесторів у сфері інформаційної та кібербезпеки країни, співінвестор платформи БІЗНЕС 100 Олександр Кардаков.

За його словами, у світі дійсно є країни, які взяли на себе виконання цього завдання, проте нам не варто чекати, що в Україні на це колись виділять бюджетні гроші. Більше того, якісно реалізувати цей проект держава також не зможе, адже створення електронної картки пацієнта доволі тривалий процес, і жодному міністрові охорони здоров’я при такому короткому терміні перебування на посаді не вдасться це зробити.

«Виходить, що держава електронні картки пацієнтів ніколи не зробить, приватні клініки зробити можуть, але вони не мають доступу до історичної інформації, анамнезу та попередніх обстежень пацієнтів. У нас виникла ідея універсальної картки пацієнта, яка може зберігатися у клініці, у пацієнта на смартфоні або чи у хмарному сховищі. Зараз ми обговорюємо як це зробити правильно з врахуванням світового досвіду і розуміючи, що 10 млн нам на це ніхто не дасть», — говорить Олександр Кардаков.

За його словами, участь держави у процесі створення електронної картки пацієнта на первинному рівні зовсім не обов’язкова.

«Для початку ми можемо зробити стандарт для приватних клінік та людей, які піклуються про своє здоров’я. Держава може підключитися пізніше і створити такі самі картки для пенсіонерів, за тими ж стандартами», — пояснює він.

Сьогодні у смартфоні людина може мати усю необхідну їй інформацію, говорить Олександр Кардаков. Як приватна особа, вона буде сплачувати певну суму раз на рік за зберігання цієї інформації і тримати свою картку при собі.

«І тоді людина не залежатиме ні від клініки, до якої їй треба звертатися, ні від держави. Тобто взаємодія з державою все одно буде, але вже на зрозумілих визначених умовах», — пояснив він.

Нагадуємо, що Журнал «Бізнес» та співінвестори платформи БІЗНЕС 100 проводять серію онлайн-стрімів «БрейнШторм марафон» з загальною темою «Бізнес відродження. Економіка МАЙБУТНЬОГО».

Це цикл розмов про трансформаційні стратегії та ідеї з власниками бізнесу. Кожен раз тема буде окремою, але так чи інакше вона торкнеться питань, які сьогодні хвилюють суспільство.

Трансляція відбуватиметься кожного робочого дня з 11:00 до 11:30

Зустрічі в рамках марафону модерує Володимир Чеповий, співзасновник та шеф-редактор журналу БІЗНЕС.

Місце зустрічі: YouTube-канал Журналу «БІЗНЕС».

Переглянути попередні ефіри марафону можна тут: