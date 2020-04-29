БІЗНЕС запрошує на зустріч з Віталієм Ільченком та Олександром Кіктенком у рамках «БрейнШторм марафону»

Під час ефіру спікери розкажуть про те, що таке агроіндустріальні парки, що потрібно для їх розвитку в Україні та як підприємцю можна до них долучитися
У четвер 30 квітня об 11:00 відбудеться шоста зустріч марафону «БрейнШторм марафон» на тему «Трансформація бізнесу. Економіка МАЙБУТНЬОГО». Гості ефіру — співінвестори платформи БІЗНЕС 100: власник групи компаній UKRAVIT, засновник «Інституту здоров'я рослин» Віталій Ільченко та президент компанії «СТАЛЕКС», співвласник EVON Group Олександр Кіктенко.
Тема ефіру: «Агроіндустріальні парки – екосистема для розвитку українського агробізнесу».
Агроіндустріальні парки – це потужний стимул для розвитку регіональної інфраструктури, створення нових сучасних виробництв, появи нових робочих місць у регіонах. У прямому ефірі обговоримо актуальні пропозиції об’єднання підприємців у регіональні кластери задля розвитку та гри у довгу.
До діалогу запрошуємо підприємців, які шукають нові рішення, моделі для розвитку та зростання агроіндустрії в Україні. Під час ефіру ви дізнаєтеся:
- Що таке агроіндустріальний парк?
- Що і хто потрібні для їх розвитку в Україні?
- Які проблеми в державному регулюванні цього сектора?
- Як підприємець може стати частиною агроіндустріальної екосистеми та які проблеми свого бізнесу може вирішити завдяки об’єднанню у регіональні кластери?
Нагадуємо, що Журнал «Бізнес» та співінвестори платформи БІЗНЕС 100 проводять серію онлайн-стрімів «БрейнШторм марафон» з загальною темою «Бізнес відродження. Економіка МАЙБУТНЬОГО».
Це цикл розмов про трансформаційні стратегії та ідеї з власниками бізнесу. Кожен раз тема буде окремою, але так чи інакше вона торкнеться питань, які сьогодні хвилюють суспільство.
Трансляція відбуватиметься кожного робочого дня з 11:00 до 11:30
Зустрічі в рамках марафону модерує Володимир Чеповий, співзасновник та шеф-редактор журналу БІЗНЕС.
Місце зустрічі: YouTube-канал Журналу «БІЗНЕС».
Переглянути попередні ефіри марафону можна тут:
- Розмова з Олександром Громико
- Розмова з Русланом Савчишиним
- Розмова з Романом Процаком
- Розмова з Ігорем Ліскі
- Розмова з Олександром Кардаковим