БІЗНЕС запрошує на зустріч з Віталієм Ільченком та Олександром Кіктенком у рамках «БрейнШторм марафону»

Під час ефіру спікери розкажуть про те, що таке агроіндустріальні парки, що потрібно для їх розвитку в Україні та як підприємцю можна до них долучитися

У четвер 30 квітня об 11:00 відбудеться шоста зустріч марафону «БрейнШторм марафон» на тему «Трансформація бізнесу. Економіка МАЙБУТНЬОГО». Гості ефіру — співінвестори платформи БІЗНЕС 100: власник групи компаній UKRAVIT, засновник «Інституту здоров'я рослин» Віталій Ільченко та президент компанії «СТАЛЕКС», співвласник EVON Group Олександр Кіктенко.

Тема ефіру: «Агроіндустріальні парки – екосистема для розвитку українського агробізнесу».

Агроіндустріальні парки – це потужний стимул для розвитку регіональної інфраструктури, створення нових сучасних виробництв, появи нових робочих місць у регіонах. У прямому ефірі обговоримо актуальні пропозиції об’єднання підприємців у регіональні кластери задля розвитку та гри у довгу.

До діалогу запрошуємо підприємців, які шукають нові рішення, моделі для розвитку та зростання агроіндустрії в Україні. Під час ефіру ви дізнаєтеся:

Що таке агроіндустріальний парк?

Що і хто потрібні для їх розвитку в Україні?

Які проблеми в державному регулюванні цього сектора?

Як підприємець може стати частиною агроіндустріальної екосистеми та які проблеми свого бізнесу може вирішити завдяки об’єднанню у регіональні кластери?

Нагадуємо, що Журнал «Бізнес» та співінвестори платформи БІЗНЕС 100 проводять серію онлайн-стрімів «БрейнШторм марафон» з загальною темою «Бізнес відродження. Економіка МАЙБУТНЬОГО».

Це цикл розмов про трансформаційні стратегії та ідеї з власниками бізнесу. Кожен раз тема буде окремою, але так чи інакше вона торкнеться питань, які сьогодні хвилюють суспільство.

Трансляція відбуватиметься кожного робочого дня з 11:00 до 11:30

Зустрічі в рамках марафону модерує Володимир Чеповий, співзасновник та шеф-редактор журналу БІЗНЕС.

Місце зустрічі: YouTube-канал Журналу «БІЗНЕС».

Переглянути попередні ефіри марафону можна тут: