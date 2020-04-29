Лише 25% компаній в Україні достатньо цифровізовані, щоб ефективно працювати на карантині

В Україні найнижчий рівень ВВП у Європі не через те, що погане керівництво держави, а через те, що ми ведемо неефективний бізнес. Про це під час п'ятої зустрічі марафону «БрейнШторм марафон» повідомив провідний український ІТ-бізнесмен, один з найбільших інвесторів у сфері інформаційної та кібербезпеки країни, співінвестор платформи БІЗНЕС 100 Олександр Кардаков.

За його словами, лише близько 25% компаній в Україні достатньо цифровізовані для того, щоб ефективно продовжувати працювати протягом карантину. Саме тому карантин – хороший привід розпочати цифровізацію своєї компанії, перевести значну частину інформації в онлайн, створити усі необхідні бази даних, адже первинної інформації у цифровому вигляді немає ніде. Навіть в міністерствах 80% працівників займаються тим, що збирають первинну інформацію по крупицях, якось її систематизують і тоді приймають рішення. І це у випадку, коли усі зацікавлені у результаті. Якщо не зацікавлені, то ще гірше.

«Тобто цифровізацію кожен керівник має почати з себе. Він має бачити усю основну інформацію, усі основні цифри по процесах у його компанії на одному екрані. І не програмісти мають вирішити, що бачить керівник, а керівник говорить програмістам про свою потребу у конкретній інформації», — говорить він.

За словами Олександра Кардакова, кожен бізнес розвивається самостійно і кожен керівник бізнесу на окремому етапі його розвитку має самостійно розуміти, яка інформації для нього є зараз критичною. Коли бізнес переходить до іншого етапу, змінюється пріоритетна інформація, і керівник одразу має поставити задачу програмістам щось, що вже хвилює менше, з екрану приховати, а щось навпаки додати.

«Я маю бачити на екрані актуальну інформацію, щоб нікому не телефонувати і не просити доповідати, витрачаючи свій час і час працівника. Я реагуватиму лише тоді, коли помічу проблему, покращення чи можливість для вдосконалення», — пояснює Олександр Кардаков.

Нагадуємо, що Журнал «Бізнес» та співінвестори платформи БІЗНЕС 100 проводять серію онлайн-стрімів «БрейнШторм марафон» з загальною темою «Бізнес відродження. Економіка МАЙБУТНЬОГО».

Це цикл розмов про трансформаційні стратегії та ідеї з власниками бізнесу. Кожен раз тема буде окремою, але так чи інакше вона торкнеться питань, які сьогодні хвилюють суспільство.

Трансляція відбуватиметься кожного робочого дня з 11:00 до 11:30

Зустрічі в рамках марафону модерує Володимир Чеповий, співзасновник та шеф-редактор журналу БІЗНЕС.

Місце зустрічі: YouTube-канал Журналу «БІЗНЕС».

Переглянути попередні ефіри марафону можна тут: