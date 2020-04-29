Запуск системи фотовідеофіксації дорожнього руху переносять через карантин

Раніше повідомлялося, що система запрацює з 1 травня 2020 року

Міністерство внутрішніх справ України ухвалило рішення про відтермінування роботи системи відеофіксації порушень правил дорожнього руху до закінчення режиму суворого карантину. Про це повідомляється на сайті відомства.

Згідно з повідомленням, таке рішення прийнято через те, що карантинні обмеження частково стосуються і роботи певних підрозділів Національної поліції та інших організацій, задіяних у процесі роботи системи автофіксації.

Нагадаємо, 12 березня 2020 року Міністерство внутрішніх справ України презентувало пілотний проєкт системи фіксації адміністративних правопорушень у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху в автоматичному режимі. Запуск зазначеної системи в експлуатацію планувався на 1 травня цього року.