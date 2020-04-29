ERC Distribution почала виготовлення захисних екранів для лікарів

Компанія ERC Distribution долучилася до волонтерського проекту HackCOVID, що виготовляє на 3D-принтерах захисні екрани для лікарів. Про це компанія повідомила на своїй сторінці у фейсбук.

«Дякуючи контакту з Ruslan Avantis (засновник HackCOVID, — ред.), ERC Distribution бере участь у проекті. Друкуємо на 3D принтерах XYZ кріплення захисних екранів та збираємо готові екрани для лікарів. Перші партії вже чекають отримувачів», — повідомляє компанія.

Також повідомляється, що до волонтерського проекту можуть долучитися усі бажаючі, хто має вдома або на роботі 3D-принтер або може його зараз придбати. Усі схеми, необхідні для виготовлення захисних екранів, можна отримати у волонтерів.

Волонтерський проект HackCOVID організували звичайні українці, які мають вдома або на роботі 3D-принтер та хочуть допомогти захистити лікарів від COVID19. Волонтери друкують на 3D-принтерах захисні екрани і безкоштовно передають їх лікарням.

«Волонтерська команда HackCOVID вже надрукувала та безкоштовно передала лікарям більше 2000 захисних екранів. Якщо ви представник медичного закладу, який має потребу в захисних екранах, подайте заявку і ми вишлемо вам їх за першої ж можливості», — пишуть волонтери.

Рух можна підтримати двома способами: благодійним внеском на витратні матеріали або долучившись до виготовлення захисних екранів.

Зробити благодійний внесок, зареєструватися волонтером, залишити заявку на отримання екранів для вашої лікарні чи просто ознайомитися зі статистикою діяльності руху по областях України можна на сайті HackCOVID або на сторінці руху у фейсбук.

Фото: зі сторінки ERC Distribution у фейсбук

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