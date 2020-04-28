Майже половина українців задоволені своєю поточною роботою — ЄБА

Майже половина українців задоволені своєю поточною роботою – 46%. Про це свідчать результати опитування Барометр щастя в Україні, яке вже третій рік поспіль проводить Європейська Бізнес Асоціація, повідомляє прес-служба асоціації.

Згідно з повідомленням, 55% респондентів погоджуються, що їх рівень доходів є достатнім, 45% вважають власний дохід недостатнім для нормального життя. Водночас більшість опитаних зазначає, що вважають свій рівень доходів достатнім для однієї людини, проте за умови утримання дітей або літніх людей, або ж для здійснення великих покупок як-то машина чи квартира, він буде категорично недостатнім.

Також зазначається, що переважна більшість опитаних скаржаться на брак часу для ведення повноцінного життя після роботи та фактичну відсутність work-life balance.

«45% опитаних оцінили свій загальний досвід життя в Україні задовільно, 24% – позитивно, тоді як 31% – не задоволені якістю життя в Україні. Найбільше людей турбує відчуття незахищеності та невпевненості у майбутньому, повільність змін, слабкість державних інституцій», — повідомляють в асоціації.

Інтегральний показник Барометру щастя цього року склав 2,64 бали з 5-ти можливих та продовжує перебувати у негативній площині. Індекс демонструє незначну позитивну динаміку у порівнянні з минулим роком. Тоді він становив 2,61 балів.

Цього року опитані найвищою оцінкою відзначили свою поточну роботу — 3,36 балів, соціальне життя – 3,28 балів, загальний досвід життя в Україні – 2,92 бали та рівень доходів – 2,61 бали.

Найнижчі оцінки отримала система освіти – 2,53 балів, охорона здоров’я – 2,38 балів, дотримання прав – 2,38 балів, екологія – 2,18 балів та рівень безпеки – 2,17 балів.

У повідомленні зазначається, що 67% респондентів незадоволені станом безпеки та почувають себе невпевнено щодо власного майбутнього. Здебільшого людей турбує політична та економічна невизначеність, війна на Сході України, неефективність правоохоронних органів. Ще 61% негативно оцінюють правове поле та регулювання в країні, зокрема щодо відсутності дискримінації, рівня демократичних свобод та рівня адміністративних послуг. Особливо багато нарікань стосовно адмінпослуг – користувачі чекають на осучаснення, діджиталізацію та підвищення якості державних сервісів.

«Відповідаючи на додаткове питання, яке явище викликає у вас найбільший стрес, українці поставили на перше місце економічну ситуацію, на друге – політичну невизначеність, на третє – війну на Сході. Як бачимо, людей бентежить не стільки сама ситуація з коронавірусом, як її економічні наслідки», — підсумували в асоціації.

Барометр щастя України – щорічне опитування, яке проводиться Європейською Бізнес Асоціацією з 2018 року.

У 2020 році 703 респонденти з інтернет-аудиторії оцінили власний рівень життя в Україні. Онлайн опитування надсилалося компаніям-членам Європейської Бізнес Асоціації, крім того, ми пропонували заповнити анкету користувачам соціальної мережі Фейсбук.

82% опитаних – це мешканці Києва. 63% респондентів – люди віком від 26-40 років. Більшість опитаних є офісними працівниками – 55%.