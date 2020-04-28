Попит на складні приміщення під час карантину залишився стабільним

Орендні ставки на найкращі складські приміщення у Києві та передмісті також залишалися без змін

Попит на якісні складські приміщення в Києві та передмісті залишався стабільним, навіть після запровадження в Україні карантинних заходів для боротьби з COVID-19. Такого висновку дійшли експерти міжнародної консалтингової компанії Cushman & Wakefield в Україні, проаналізувавши ринок комерційної нерухомості в Києві та передмісті за результатами першого кварталу 2020 року, повідомляє прес-служба компанії.

Згідно з повідомленням, цьому сприяли посилення ролі електронної торгівлі та позитивна динаміка роздрібної торгівлі продуктами харчування і товарами щоденного вжитку, а також дуже низька вакантність у сегменті — на рівні менше 1% наприкінці 2019 року.

«У січні-березні 2020 року в Київському регіоні були здані в оренду близько 28 800 квадратних метрів складських приміщень, що на 15% більше, ніж у першому кварталі 2019 року. Важливо зазначити, що попередні договори оренди, котрі були укладені в об’єктах на стадії будівництва, склали 85% в загальному обсязі угод оренди в сегменті впродовж першого кварталу 2020 року», — сказано у повідомленні.

Також зазначається, що в першому кварталі 2020 року в Києві та передмісті не було введено в експлуатацію жодного нового об’єкту складської чи логістичної нерухомості.

Згідно з даними Cushman & Wakefield станом на початок квітня 2020 року, впродовж наступних трьох кварталів у Київському регіоні два складські приміщення загальною площею близько 60 тисяч квадратних метрів. Відтак показник нової пропозиції в сегменті за результатами 2020 року ймовірно перевищить річні показники у 2019, 2018, 2017 та 2016 роках.

Первинна вакантність на ринку складської та логістичної нерухомості у Київському регіоні зросла до 2,9% у березні 2020 року з 0,8% наприкінці 2019 року, наблизившись до показника 2018 року.

«Водночас зауважимо, що в усіх складських об'єктах, які заплановані до введення в експлуатацію до кінця 2020 року, теперішня заповнюваність вже складає від 40% до 100%», — коментує керівник департаменту аналітики та консалтингу з питань девелопменту компанії Cushman & Wakefield в Україні Марта Костюк.

Орендні ставки на найкращі складські приміщення у Києві та передмісті у першому кварталі 2020 року загалом залишалися стабільними. У березні базові орендні ставки на складські приміщення найвищої якості у Київському регіоні знаходилися у діапазоні $4,0–5,8 за кв. м на місяць, а для якісних складських приміщень класу B були на рівні $3,2–3,8 за кв. м на місяць. Водночас девальвація гривні у березні вплинула на доларовий еквівалент гривневих орендних ставок у деяких об’єктах у сегменті.