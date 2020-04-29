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29
Ср., квіт.
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WoodMackenzie: європейські газотрейдери можуть використати 9 млрд кубометрів українських ПСГ

utg.ua

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Через помірне споживання газу внаслідок аномально теплої зими, газосховища Європи до осені будуть переповнені

На допомогу можуть прийти українські підземні сховища газу (ПСГ), куди європейські газотрейдери потенційно можуть закачати 9 млрд кубометрів. Про це йдеться у матеріалі Грема Фрідмена, провідного аналітика компанії Wood Mackenzie.

Грем Фрідмен зазначає, що критичним періодом для ринку може стати жовтень 2020 року. Станом на кінець березня у Європі зберігалось 57 млрд кубометрів газу, що є рекордом для сезону.

«Це на 13 млрд кубометрів більше, ніж, наприклад, у березні 2014 року, і на 25 млрд кубометрів більше, ніж середній показник за минуліп'ятьроків, 32 млрд кубометрів», — зазначає аналітик.Таким чином, ситуація створює загрозу надлишкової пропозиції влітку та переповненості сховищ у Європі.

Як і в Європі, в Україні була дуже тепла зима, тому наприкінці березня країна мала залишок у 15 млрд кубометрів. Якщо поповнення запасів відбуватиметься в середньому такими ж темпами, як і раніше, то станом на кінець жовтня вони складуть 23 млрд кубометрів.

"Таким чином, залишаються невикористаними 9 млрд кубометрів, які європейські трейдери можуть використати за наявності економічної доцільності», — пише Грем Фрідмен.

Раніше БІЗНЕС повідомляв, що режим «митного складу» для нафти може дати Нафтогазу додаткові $1-3 млн щомісяця.

Нафтогаз сховища газу