WoodMackenzie: європейські газотрейдери можуть використати 9 млрд кубометрів українських ПСГ

Через помірне споживання газу внаслідок аномально теплої зими, газосховища Європи до осені будуть переповнені

На допомогу можуть прийти українські підземні сховища газу (ПСГ), куди європейські газотрейдери потенційно можуть закачати 9 млрд кубометрів. Про це йдеться у матеріалі Грема Фрідмена, провідного аналітика компанії Wood Mackenzie.

Грем Фрідмен зазначає, що критичним періодом для ринку може стати жовтень 2020 року. Станом на кінець березня у Європі зберігалось 57 млрд кубометрів газу, що є рекордом для сезону.

«Це на 13 млрд кубометрів більше, ніж, наприклад, у березні 2014 року, і на 25 млрд кубометрів більше, ніж середній показник за минуліп'ятьроків, 32 млрд кубометрів», — зазначає аналітик.Таким чином, ситуація створює загрозу надлишкової пропозиції влітку та переповненості сховищ у Європі.

Як і в Європі, в Україні була дуже тепла зима, тому наприкінці березня країна мала залишок у 15 млрд кубометрів. Якщо поповнення запасів відбуватиметься в середньому такими ж темпами, як і раніше, то станом на кінець жовтня вони складуть 23 млрд кубометрів.

"Таким чином, залишаються невикористаними 9 млрд кубометрів, які європейські трейдери можуть використати за наявності економічної доцільності», — пише Грем Фрідмен.

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