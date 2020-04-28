Як витрачаються кошти на боротьбу з пандемією тепер можна відслідковувати онлайн

На сторінці вже доступні дані про видатки, починаючи з березня. Інформацію беруть з відкритих джерел, тому дещо можуть не врахувати

Фахівці Рахункової палати запустили онлайн-сторінку, де розміщуватимуть оперативні дані про видатки, спрямовані розпорядниками та одержувачами коштів державного та місцевих бюджетів на боротьбу з COVID-19. Про це повідомляється на сайті Рахункової палати.

Згідно з повідомленням, на сторінці вже доступні дані про видатки, починаючи з березня.

«Фахівці Рахункової палати вибирають, систематизують та оперативно оновлюють інформацію щодо видатків. Тож щодня у вільному доступі кожен може побачити загальну суму видатків на подолання пандемії, загальну кількість операцій, а також які області найбільше закуповують необхідні засоби, які – відстають та багато іншого», — написав на своїй сторінці у фейсбук голова Рахункової палати Валерій Пацкан.

Дані сторінки ґрунтуються на інформації про платіжні трансакції, проведені Державною казначейською службою України, на єдиному казначейському рахунку. За допомогою машинних алгоритмів щоденно з оприлюдненої на єдиному вебпорталі інформації про використання публічних коштів вибираються платіжні трансакції за даними реквізиту «Призначення платежу», в яких ідентифіковано спрямування коштів на боротьбу з COVID-19.

Згідно з повідомленням, у наборі даних можуть бути не враховані платіжні трансакції, за даними вищевказаного реквізиту, які не можна ідентифікувати як спрямування коштів на боротьбу з коронавірусом.

«Сьогодні мільярди гривень з державного та місцевих бюджетів ідуть на боротьбу з пандемією. І головне завдання — щоб ці кошти використовувалися виключно за призначенням та допомогли країні подолати коронавірус. Питання, пов’язані з COVID-19, будуть предметом ретельного вивчення з боку Рахункової палати. Але, щоб не втрачати час, наші фахівці вже роблять все, щоб ідентифікувати можливі ризики, зокрема й неефективного використання коштів. Тому було систематизовано і візуалізовано інформацію, яка дозволяє кожному побачити, як витрачаються кошти на боротьбу з пандемією», — написав Валерій Пацкан.