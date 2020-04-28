НАК Нафтогаз: режим «митного складу» для нафти може дати додаткові $1-3 млн щомісяця

Нафтогаз звернувся до уряду з проханням знайти дієве рішення, щоб українські ПСГ не втрачали клієнтів, а залучали нових

Використання потужностей нафтотранспортної системи України (НТС) в режимі "митний склад" може бути привабливою послугою для міжнародних трейдерів, а підземні сховища газу вже готові до такої роботи.

Про це повідомив в коментарі БІЗНЕСу департамент з комунікацій НАК «Нафтогаз України».

"За попередніми підрахунками, ми зможемо отримувати додаткові доходи у $1-3 млн на місяць", — сказав голова правління НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв.

На базі 10 українських підземних газових сховищ (ПСГ) діє режим "митний склад", який дозволяє протягом 1095 днів зберігати природний газ без сплати податків та митних зборів. Податки і збори контрагенти сплачують лише після продажу газу на території України. Це зручний інструмент для європейських трейдерів, які б хотіли закачати дешевий газ зараз, а взимку — продати його європейським споживачам.

Станом 1 січня 2020 року, на "митному складі" 29 контрагентів зберігали 8,2 млрд куб. м (близько 30% від загального обсягу зберігання газу), з них — 2 млрд куб. м природного газу нерезидентів. Всього для зберігання в режимі "митного складу" доступно 16,146 млрд куб. м з 31 млрд куб. м.

При цьому, в листопаді 2019 року Кабінет Міністрів України визначив, що трейдери мають сплачувати щонайменше 20% митної вартості розміщуваного природного газу одразу після надходження газу на митну територію України. Це викликає додаткові складності у компаній-нерезидентів, які тепер вимушені шукати українських партнерів, що забезпечать за них митні платежі на території України.

Група Нафтогаз звернулась до уряду з проханням врегулювати ситуацію і знайти дієве рішення, щоб українські ПСГ не втрачали клієнтів, а залучали нових.

Група Нафтогаз також пропонує Міністерству фінансів розробити нормативно-правові зміни для зберігання нафти на потужностях нафтотранспортної системи України (НТС) в режимі "митний склад". Це дозволить постачальникам зберігати нафту в Україні і оплачувати лише послугу зберігання, без сплати ПДВ.

"Якщо нам буде дозволено застосувати такий режим, є велика вірогідність, що ми зможемо отримати додаткових клієнтів", — підкреслив Коболєв.

Нагадаємо, що зменшення цін на нафту на світових ринках внаслідок надмірної пропозиції та тепла зима в Європі створюють для українських державних нафтогазових компаній можливість надавати послуги із зберігання нафти та газу на потужностяхукраїнських ПСГ та НТС.