Сайт з пошуку роботи назвав п’ять галузей економіки, які збільшили кількість вакансій у квітні

В умовах карантину та на фоні простою цілих галузей економіки, є компанії, які не лише зберегли темпи набору нових співробітників, а навіть збільшили їх у рази. Про це з посиланням на executive search-консультанта grc.ua Інну Кравченко повідомляє прес-служба компанії.

Роздрібна торгівля (насамперед мережі з продажу продуктів харчування), яка традиційно входила у ТОП-3 за кількістю вакансій, з введенням карантину посилила свої позиції. Наразі на компанії, які працюють в галузі роздрібної торгівлі, припадає 11% всіх розміщених протягом 12-22 квітня вакансій. Загалом кількість пропозицій про роботу у роздрібній торгівлі зросла вдвічі у порівнянні з аналогічним періодом у березні.

Найчастіше тут шукають касирів, продавців торговельних залів, завідуючих відділами. Є й керівні посади: директорів магазинів чи їх заступників. Також є вакансії для бухгалтерів, маркетологів тощо.

Через зростання сегменту онлайн-доставки компанії також почали шукати працівників до логістичних підрозділів компаній роздрібної торгівлі: логістів, працівників та менеджерів складів.

Транспортні та логістичні компанії, за результатами середини квітня, увійшли до ТОП-5 галузей за кількістю вакансій, хоча ще у лютому не входили навіть до першої десятки. При цьому вони продемонстрували досить вражаючу динаміку у кількості розміщених пропозицій про роботу: у квітні вони розмістили втричі більше вакансій, ніж у середині березня.

Тут шукають спеціалістів з різних сфер: і профільних працівників (водіїв, експедиторів, логістів), і керівників, і бухгалтерів, і HR-менеджерів.

Виробники продуктів харчування збільшили кількість вакансій у квітні на 75%. Ця сфера увійшла у ТОП-10 галузей-роботодавців за вакансіями, і загалом на неї припадає 4% від усієї бази станом на середину квітня.

Тут шукають спеціалістів з продажів: менеджери по роботі з клієнтами, торговельні представники, менеджери з дистрибуції. Високим попитом користуються і спеціалісти профсфери «Виробництво»: керівники та технологи.

Для виробників аграрної продукції березень – квітень – активний період. Цього року на початку весни також відбулось традиційне зростання кількості вакансій, пов’язане, серед іншого, з підготовкою до сезонних робіт. Так, у березні кількість пропозицій про роботу збільшилась майже втричі (у порівнянні з лютим), а у квітні – ще на 60% (у порівнянні з березнем). За підсумками цих двох місяців галузь «Сільське господарство» увійшла у ТОП-10 за кількістю вакансій. Хоча, наприклад, у 2019 там не фігурувала.

Такі компанії шукають менеджерів з продажів, спеціалістів по роботі з клієнтами, економістів та IT-спеціалістів (мережеві адміністратори, програмісти 1С тощо).

Провайдери зв’язку та інтернет-послуг, онлайн-сервісів також продовжують працювати і наймати співробітників. Усередині квітня кількість вакансій, які були розміщені компаніями цієї галузі, зросла вдвічі.