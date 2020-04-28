Відсьогодні набрав чинності закон про запобігання відмиванню доходів

Зокрема, запроваджуються нові вимоги, при яких банки та небанківські установи мають інформувати Держфінмоніторинг

Сьогодні набрав чинності Закону України №361-ІХ «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» від 06.12.2019. Про це повідомляє Урядовий портал.

Згідно з повідомленням, законом визначені комплексні зміни законодавства, які полягають у наступному:

закладається основа для здійснення банками та небанківськими установами (суб’єктами первинного фінансового моніторингу, СПФМ) дистанційної верифікації клієнтів;

кількість ознак фінансових операцій, про які банки зобов’язані обов’язково повідомляти Держфінмоніторинг, зменшується з 17 до 4. Зокрема, вони обов’язково мають інформувати про фінансові операції, пов’язані з готівкою, переказом коштів за кордон, публічними діячами та клієнтами з держав, що не виконують рекомендації міжнародних, міжурядових організацій, що провадять діяльність в антилегалізаційній сфері;

збільшується поріг зі 150 тис. грн до 400 тис. грн для фінансових операцій, про які банки зобов’язані інформувати Держфінмоніторинг;

банками вводяться заходи впливу за порушення антилегалізаційного законодавства: від письмового застереження і штрафних санкцій у значних розмірах до анулювання ліцензії;

розширюється коло суб’єктів первинного фінансового моніторингу: до них віднесено суб’єктів господарювання, які надають податкові консультації, осіб, які надають послуги щодо створення, забезпечення діяльності або управління юридичними особами та постачальників послуг, пов’язаних з обігом віртуальних активів;

вдосконалюється процедура визначення кінцевих бенефіціарних власників;

передбачаються механізми регулювання сфери обігу віртуальних активів, зокрема визначений регулятор для суб’єктів цієї сфери;

здійснюється удосконалення механізму застосування цільових фінансових санкцій, відповідно до вимог 6 та 7 Рекомендацій FATF та Резолюції Ради Безпеки ООН 1267 та 1373. Зокрема, запровадження процедури замороження активів та удосконалення положень щодо здійснення міжнародного співробітництва у зазначеному напрямку;

запроваджується механізм покладання на третіх осіб для здійснення належної перевірки;

встановлюються нові вимоги щодо супроводження переказів інформацією про ініціатора та одержувача коштів;

вносяться зміни до Кримінального та Кримінального процесуального кодексів, зокрема в новій редакції викладена стаття 209 КК України (легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом).

Органи державної влади повинні привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом протягом трьох місяців з дня набрання ним чинності. Також вони мають забезпечити перегляд і скасування міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону.

До введення в дію вказаних актів Державна служба фінансового моніторингу України спільно з суб’єктами державного фінансового моніторингу підготувала рекомендації для банківських та небанківських установ. Їх розміщено на офіційному веб-сайті.