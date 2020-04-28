БІЗНЕС запрошує на стрім з Олександром Кардаковим у рамках «БрейнШторм марафону»

Під час ефіру спікер розповість про те, як Україні встигнути за світовими трендами і чому карантин — привід для тотальної цифровізації

У середу 29 квітня об 11:00 відбудеться п'ята зустріч марафону «БрейнШторм марафон» на тему «Трансформація бізнесу. Економіка МАЙБУТНЬОГО». Гість ефіру — Олександр Кардаков, провідний український ІТ-бізнесмен, один з найбільших інвесторів у сфері інформаційної та кібербезпеки країни, співінвестор платформи БІЗНЕС 100.

Тема ефіру — «Карантин, як привід для тотальної цифровізації: ні, так та критично важливо».

Цифрова трансформація – процес, який повинен бути одним із пріоритетів для сучасного бізнесу. Карантин змусив більшість підприємців серйозніше оцінити, наскільки його компанія просунулася у впровадженні технологій.

У прямому ефірі ми обговоримо наступні питання:

- Які нові знання, інструменти та підходи дозволять вижити сучасним бізнесам?

- Як Україні встигнути за світовими трендами?

- Які основні перешкоди в Україні для цифровізації бізнесу?

Нагадуємо, що Журнал «Бізнес» та співінвестори платформи БІЗНЕС 100 проводять серію онлайн-стрімів «БрейнШторм марафон» з загальною темою «Бізнес відродження. Економіка МАЙБУТНЬОГО».

Це цикл розмов про трансформаційні стратегії та ідеї з власниками бізнесу. Кожен раз тема буде окремою, але так чи інакше вона торкнеться питань, які сьогодні хвилюють суспільство.

Трансляція відбуватиметься кожного робочого дня з 11:00 до 11:30

Зустрічі в рамках марафону модерує Володимир Чеповий, співзасновник та шеф-редактор журналу БІЗНЕС.

Місце зустрічі: YouTube-канал Журналу «БІЗНЕС».

Переглянути попередні ефіри марафону можна тут: