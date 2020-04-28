В Україні створили дашборд, який відслідковує вплив карантину на економіку

Дані для рейтингу надходять з офіційних джерел та оновлюються щоденно

Колишній міністр Кабінету міністрів та співзасновник monobank Дмитро Дубілет спільно з директором компанії «Сучасні маркетингові комунікації» Павлом Полікарчуком та головною редакторкою журналу «Рейтинг» Марією Данюк створили дашборд, присвячений карантину та економіці України. На ньому можна відстежувати вплив карантину на економіку — загалом понад 30 показників, які оновлюються щоденно/щотижня/щомісячно.

Про це у своєму телеграм-каналі розповів Дмитро Дубілет.

За його словами, цей дашборд є чи не наймасштабнішим та найдокладнішим на цю тему.

Для створення дашборду використовувалися офіційні дані за період від 1 жовтня 2019 року. До цих даних розробники додали візуалізації та об’єднали на одній сторінці. Дані оновлюються щоденно.

«Тепер можна не гадати, а точно визначити скільки українців повернулось до країни (463 тис. людей), наскільки впав обсяг продажів взуття та одягу в магазинах (-98,6%), як змінюється кількість безробітних (431 тис. людей) та яка з областей найменше втратила доходів до місцевого бюджету», — написав він.

Зазначається, що дашборд буде функціонувати на період карантину та протягом часу потрібного для відновлення роботи економіки. Незабаром на ньому з’являться нові показники та можливість їх досліджувати більш детально.

Нові показники на дашборді також можна відслідковувати завдяки групі дашборду у Телеграмі або Фейсбук.

«Дашборд робимо разом Павлом Полікарчуком та Марією Данюк. Також дякуємо за підтримку Олега Немчінова та весь секретаріат Кабінету міністрів України», — написав Дмитро Дубілет.

Веб-адреса дашборду: https://q.rating.zone/