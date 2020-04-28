За нинішньої кризи Україна може реалізувати свій аграрний та ІТ-потенціал

Україна може використати нинішню кризу, щоб реалізувати свій аграрний потенціал та масштабувати українську сферу ІТ та діджиталу на інші ринки.

Про це під час онлайн-марафону «БрейнШторм марафон», що проводить журнал БІЗНЕС, розповів голова наглядової ради групи компаній «Ефективні інвестиції», співзасновник Українського інституту майбутнього Ігор Ліскі.

За його словами, поки що Україна лишається аграрною країною, але ми можемо використати нинішню кризу, щоб реалізувати свій потенціал і закрити питання харчової безпеки через експорт своєї продукції. При цьому її потрібно не тільки вирощувати, але й підтягувати переробку та інші галузі. Наприклад, зараз за рахунок цього зараз добре розвиваються бізнеси з виготовлення упаковки.

«Тому, ідея полягає в тому, щоб не просто вирощувати і продавати сировину, а просувати українські бренди, готовий продукт з максимальною доданою вартістю. Це головний тренд для України на сьогоднішній день», — говорить Ігор Ліскі.

По-друге, вважає він, потенціал має сфера онлайну та діджиталу, і усе, що з нею пов’язано. Проте, український ринок зараз малий і його учасникам потрібно думати про те як масштабуватися та виходити на інші ринки та конкурувати там.

«Ми це робимо зі своїм бізнесом, і закликаємо усіх, у кого є експертиза і хто вже є онлайн, думати про інші ринки. Мені подобається приклад Білорусії, де немає, скажімо, нафти чи ще чогось, але їх ІТ-інфраструктура спрямована на експорт на американський та європейський ринки. І зараз – це шанс для українського ІТ, адже у багатьох бізнесів з’явився запит на діджиталізацію та вихід онлайн. Тому що змінюється поведінка людей взагалі: як вони купують, як отримують товари...», — говорить Ігор Ліскі.

За його словами, трендсетерами зараз є міленіали, але навіть люди старшого покоління в умовах пандемії також підлаштовуються і змінюють свої споживацькі звички. І зараз це чудовий шанс для всіх бізнесів, щоб змінитися.

«Потрібно бути швидким і вміти мотивувати команду. Бо зараз навіть до командоутворення має бути інший підхід. Якщо раніше важливим був офіс та атмосфера в ньому, то зараз потрібно поставити надмету і мотивувати людей працювати вдома, з машини, на дачі… При цьому, ти не можеш їх контролювати, і єдине, що зможе їх мотивувати – суперідея, у яку вони вірять. Контролювати, хто і коли пішов, що зробив – старий підхід, який зараз не працює або працює в інший спосіб. Зараз на перший план виходить мотивація, залучення людей, об’єднання навколо ідеї чи бізнес-моделі», — підсумував він.

Нагадуємо, що Журнал «Бізнес» та співінвестори платформи БІЗНЕС 100 проводять серію онлайн-стрімів «БрейнШторм марафон» з загальною темою «Бізнес відродження. Економіка МАЙБУТНЬОГО».

Це цикл розмов про трансформаційні стратегії та ідеї з власниками бізнесу. Кожен раз тема буде окремою, але так чи інакше вона торкнеться питань, які сьогодні хвилюють суспільство.

Трансляція відбуватиметься кожного робочого дня з 11:00 до 11:30

Зустрічі в рамках марафону модерує Володимир Чеповий, співзасновник та шеф-редактор журналу БІЗНЕС.

Місце зустрічі: YouTube-канал Журналу «БІЗНЕС».