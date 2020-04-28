Асоціація дорожників закликає владу прислухатись до експертів при прийнятті методології закупівель

В Асоціації вважають, що позиція Мінекономрозвитку виглядає сформованою на підставі потреб і задач напівфіктивних компаній, які намагаються дискредитувати Укравтодор

Національна асоціація дорожників України звернулася до Президента України та Міністерства економічного розвитку і торгівлі України з проханням прислухатися до рекомендацій реального сектора і врахувати напрацювання експертних груп під час фінального обговорення проекту Методичних рекомендацій для проведення закупівель товарів, робіт і послуг у галузі дорожнього будівництва.

Зокрема, у відкритому зверненні сказано, що попри попередні домовленості і готовність до діалогу, врахування ключових зауважень провідних учасників ринку, Мінекономрозвитку кардинально змінило логіку і підходи роботи над Методрекомендаціями.

«Зокрема було запропоновано вилучити із тексту документу понад 80% принципових позицій, які давали змогу упорядкувати відносини на ринку, попередити шахрайство, тендерний «тролінг» та дати змогу виконувати роботи найбільш професійним і підготовленим учасникам, які залучають вітчизняну робочу силу, інвестували десятки мільйонів доларів у високоякісне обладнання та персонал, створили десятки тисяч робочих місць, сплачують з них податки і соціальні внески. У версії, яку оприлюднило Мінекономрозвитку, зокрема, вилучено низку позицій, які стосуються регулювання поточного середнього ремонту, перетворюючи цей напрямок на «дике поле» без жодних правил і застережень», — зазначають автори звернення.

Крім того, документ пропонується зробити рекомендаційним (необов’язковим). А це, на думку авторів звернення, повністю нівелює ідею законодавчого впорядкування сфери дорожнього будівництва, залишаючи прогалини для корупції, «договірних» тендерів і шахрайських дій з боку компаній-«одноденок». «Замість того, щоб посилити і прискорити темпи «великого будівництва», такий підхід, навпаки, сповільнить і послабить перспективи розвитку дорожньої інфраструктури не лише в 2020, але й на роки вперед», — вважають у Національній асоціації дорожників.

За їх словами, подібний підхід Мінекономрозвитку викликає занепокоєння і неприйняття з боку учасників ринку, а також нерозуміння з боку міжнародних партнерів. Адже фактично Україна демонструє в умовах кризи небажання підвищувати ефективність використання коштів платників податків та нарощувати власний транзитний і логістичний потенціал.

«Відмову від усіх експертних напрацювань ринку навряд чи можна вважати вдалим і професійним управлінським рішенням з боку Мінекономрозвитку, на боці якого зараз перебуває ініціатива із затвердження документу», — зазначено у документі.

Позиція Мінекономрозвитку, на думку асоціації, виглядає сформованою не на підставі потреб і задач реального сектору, які насправді проводять будівельні і ремонтні роботи, а незрозумілих напівфіктивних компаній, які намагаються дискредитувати все позитивне, що намагається змінити Укравтодор, щоб нарешті структурувати і формалізувати всі взаємини галузі. У результаті на фінальне обговорення і в якості «позиції ринку» буде представлено документ, над яким насправді не працювала ані робоча група, ані найбільші учасники ринку. Який не дасть досягнути мети боротьби із «тендерний троллінгом» і встановлення єдиних правил для всіх учасників ринку при проведенні процедури закупівель в сфері дорожнього будівництва.

«Ми закликаємо Мінекономрозвитку прислухатися до рекомендацій реального сектора і врахувати напрацювання експертних груп, взявши за основу методологію, яка була розроблена Украватодором і його профільними науковими інститутами», — підсумували у зверненні.