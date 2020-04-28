ASA запустила платформу для юридичної підтримки малого та середнього бізнесу на карантині

На ній можна знайти відповіді на найпопулярніші питання та безкоштовні шаблони основних юридичних документів

Команда юристів юридичної фірми ASA створила платформу з відповідями на найпопулярніші питання, які виникають під час карантину у малого та середнього бізнесу. Про це компанія розповіла у коментарі журналу БІЗНЕС.

На цій платформі власники та управлінці бізнесів знайдуть розгорнуті консультації з низки «гарячих» питань, які виникають щодня під час карантину та дистанційної роботи. Тут також розміщені шаблони основних документів, які поділені на розділи: трудові, договірні відносини, податки, довідки ТПП, суди тощо.

Якщо користувач не знайде необхідної відповіді щодо діяльності свого бізнесу на час запроваджених карантинних заходів, він може залишити питання на платформі та отримати відповідь від правників — свого роду готові рішення, які допоможуть вирішити проблему ще на етапі її виникнення.

«Наприклад, вам потрібно юридично закріпити відносини з орендатором. Вам надають консультацію щодо того, що потрібно зробити, а у відповідному розділі сервісу можна знайти інструменти як це зробити. І ви вже захищені», — повідомляють у компанії.

Наразі, на платформі усі документи є у вільному доступі, інформація буде оновлюватися у відповідності до змін законодавства та питань, які будуть надходити від підприємців.

«Ми не медики, які щодня рятують життя, не вчені, які працюють над розробкою вакцини. Ми юристи, які розбираються у нових проблемах, що виникли у зв’язку з введенням карантину по усьому світу, і ми можемо допомогти. Ця платформа – внесок у подолання бізнес-кризи», — говорить СЕО компанії Оксана Дорошенко.

У компанії говорять, що ідея створення такої платформи народилася, коли юристи команди здійснювали правову підтримку бізнесу на початку карантину та паралельно надавали розгорнуті відповіді на гарячий лінії Спілки українських підприємців. На її створення пішло кілька тижнів. А готові юридичні рецепти, що розміщені на платформі, допоможуть бізнесу після карантину і вбережуть від можливості бути втягнутим у судові процеси, адже відповіді на спірні питання є вже сьогодні.

Платформу можна знайти за посиланням: https://asalfg.com/lawyer-home

Нагадаємо, команда журналу «БІЗНЕС» запустила комунікаційну платформу «БІЗНЕС-АНТИВІРУС» #БІЗНЕС_АНТИВІРУС для взаємодії бізнесу, влади та всіх українців, насамперед тих, кого вже торкнулася епідемія Covid-19. Мета платформи – врятувати життя людей, допомогти взаємодії бізнесу, благодійників, органів влади, волонтерів та потерпілих, щоб разом подолати епідемію коронавірусу в Україні.

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