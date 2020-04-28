Ринок легкових авто зменшився вдвічі, за рахунок імпорту вживаних іномарок

При цьому імпорт легкових авто у 2020 році все одно залишається більшим, ніж у першому кварталі 2018 року

Ринок легкових автомобілів зменшився більше ніж вдвічі порівнянні з аналогічним періодом минулого року, повідомляє прес-служба «Укравтопрому».

Згідно з повідомленням, у першому кварталі 2020 року українці придбали і поставили на облік 99,8 тис. легкових автомобілів: 20,3 тисячі нових та 79,5 тисяч розмитнених бувших у вжитку іномарок.

На падінні ринку значно відобразилося зниження кількості реєстрацій імпортованих авто з пробігом, адже роком раніше в Україні діяло пільгове розмитнення і легалізація так званих «євро блях», в результаті чого показники реєстрацій старих машин тоді були безпрецедентно високими.

Також свою роль у формуванні негативної динаміки зіграло призупинення, з середини березня, реєстрацій бувших у використанні машин, викликане карантинними обмеженнями.

«У той же час реєстрації нових легкових авто за підсумками перших трьох місяців зросли на 11 відсотків. Але через їх незначну частку на первинному ринку, це зростання не змогло нівелювати загальне падіння», – сказано у повідомленні.

Також у «Укравтопромі» зазначили, що бестселером серед нових авто в першому кварталі 2020 року став компактний кросовер RENAULT Duster (1479 авто за перший квартал цього року), а лідером у розмитненому «секод-хенді» – VOLKSWAGEN Passat (4684 авто за перший квартал цього року).

За даними «Укравтопрому», у першому кварталі 2019 року в Україну у режимі імпорту було ввезено 214 987 легкових автомобілів, на суму в $931 млн. При цьому нових машин було імпортовано 17 701 штук, а тих, що вже були в експлуатації — 197 286 штук. Митна вартість нових іномарок склала 335 млн, а закупівля б/в автомобілів обійшлася українцям у $596 млн.

У порівнянні з першим кварталом 2018 року кількість імпортованих легкових автомобілів у 2019 році виросла більше, ніж у 5 разів, а їх загальна вартість – у 2 рази.